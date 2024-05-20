إيران تحدد موعداً مبدئياً لإجراء الانتخابات الرئاسية

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مع تأكيد السلطات الإيرانية، مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أعلن المتحدث باسم مقر الانتخابات في إيران، محسن إسلامي، أنه تم اقتراح يوم 28 يونيو/حزيران المقبل، على مجلس صيانة الدستور ليكون موعداً لإجراء الانتخابات الرئاسية.

وأضاف أنه تم إرسال نسخة من هذا المقترح إلى مجلس صيانة الدستور، الذي سيتم الإعلان عنه عبر مقر الانتخابات في البلاد فور موافقة صيانة الدستور على المقترح.

المادة 131

وتوضح المادة 131 من دستور إيران كيفية التعامل مع أي طارئ ناتج عن شغور منصب الرئاسة في البلاد، حيث تنص هذه المادة على أنه في حالة وفاة رئيس الجمهورية، أو عزله، أو استقالته، أو غيابه أو مرضه لأكثر من شهرين، أو في حالة انتهاء فترة رئاسة الجمهورية وعدم انتخاب رئيس جديد نتيجة وجود بعض العقبات أو أمور أخرى من هذا القبيل، يتولّى النائب الأول للرئيس أداء وظائف رئيس الجمهورية، ويتمتّع بصلاحياته بموافقة المرشد الأعلى الإيراني.

والنائب الأول للرئيس الإيراني حاليا هو محمد مخبر، الذي عينه رئيسي في هذا المنصب منذ توليه الرئاسة عام 2021.

وتؤكد المادة 131 أيضا على أنه يتوجب على هيئة مؤلفة من رئيس مجلس الشورى الإسلامي ورئيس السلطة القضائية والنائب الأول لرئيس الجمهورية أن يعملوا على اتخاذ الترتيبات اللازمة ليتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية خلال فترة 50 يوما على أقصى تقدير.

مصرع رئيسي

وأكد التلفزيون الإيراني صباح اليوم وفاة رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما إثر تحطم هليكوبتر كانت تقلهم خلال عودتها من خودافرين إلى تبريز وسط ظروف جوية سيئة.

ونعت الحكومة رئيس الجمهورية ووزير الخارجية، فضلا عن إمام الجمعة في مدينة تبريز، علي آل هاشم، ومحافظ أذربيجان الشرقية، مالك رحمتي.

وأعلن محسن منصوري، مساعد رئيسي مقتله بتغريدة على حسابه في منصة إكس.

كذلك أعلن الهلال الأحمر لاحقا نقل جثمان الرئيس وجميع رفاقه من موقع الحادث.