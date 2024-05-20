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من موقع تحطم مروحية الرئيس الإيراني (فرانس برس)
من موقع تحطم مروحية الرئيس الإيراني (فرانس برس)

الصور الأولى لمروحية رئيس إيران.. سقطت عن علو 2500 متر

دبي - العربية.نت
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مع تأكيد السطات الإيرانية مقتل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي برفقة وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، إثر سقوط مروحية كانت تقلهم أمس فوق منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية، أظهرت مشاهد مصورة موقع تحطم الطائرة.

وبينت الفيديوهات الضباب الكثيف الذي لا يزال يلف المنطقة في تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية، شمال غربي البلاد، حيث سقطت المروحية أمس، وعلى متنها 9 مسؤولين من ضمنهم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

"احترقت بالكامل"

فيما كشف مسؤول إيراني لرويترز أن طائرة الرئيس احترقت بشكل جزئي. وأردف قائلا: "للأسف جميع الركاب لقوا حتفهم على الأرجح".

ولاحقا أعلنت السلطات الإيرانية وفاة وفاة الرئيس ووزير الخارجية في الحادث إثر سقوط المروحية عن علة 2500 متر.

أتى ذلك، بعدما أفاد رئيس الهلال الأحمر الإيراني بير حسين كوليوند أن عناصر المنظمة تمكنت من رؤية حطام الهليكوبتر التي سقطت بعد ظهر أمس في منطقة وعرة قرب الحدود مع أذربيجان.

9 مسؤولين

وكانت المروحية التي تقل إلى جانب رئيسي (63 عاما) الذي تولى سابقا قيادة السلطة القضائية في البلاد، وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، ومحافظ أذربيجان الشرقية مالك رحمتي، وإمام جمعة تبريز محمد علي الهاشم، ومرافقين آخرين، هبطت أمس سط غابات أرسباران وسط ضباب كثيف صعّب إمكانية وصول فرق الإنقاذ إليها حتى الساعة.

كما حالت الظروف الجوية دون إمكانية هبوط مروحيات الإنقاذ في موقع الحادث.

يذكر أن رئيسي كان في أذربيجان في وقت مبكر أمس الأحد مع الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، لافتتاح سد هو الثالث الذي بنته الدولتان على نهر أراس.

وجاءت الزيارة على الرغم من العلاقات الباردة بين البلدين، بما في ذلك الهجوم المسلح على سفارة أذربيجان في طهران عام 2023، والعلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وإسرائيل، التي تعتبرها طهران عدوها الرئيسي في المنطقة.

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