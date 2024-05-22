رويترز: أوروبا ستضيف 10 أفراد وكيانات لقائمة عقوبات إيران
الخطوة متعلقة بالوجود المسلح لإيران في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر إضافة إلى الدعم العسكري الذي تقدمه لروسيا
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر مطلعة قولها، اليوم الأربعاء، إن دول الاتحاد الأوروبي وافقت على إدراج عشرة أفراد وكيانات إلى قائمة عقوبات إيران.
وقال أحد المصادر إن الخطوة متعلقة بالوجود المسلح لإيران في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر، إضافة إلى الدعم العسكري الذي تقدمه لروسيا في حربها مع أوكرانيا. وتحدثت المصادر شريطة عدم ذكرها بالاسم.
وخلال العامين الماضيين، نفت طهران بيع أي أسلحة، بما في ذلك الطائرات المسيّرة إلى روسيا لاستخدامها في الحرب بأوكرانيا. وبالمقابل، نشرت أوكرانيا بشكل متكرر ما اعتبرته "وثائق وأدلة" على استخدام روسيا طائرات مسيرة إيرانية من طراز "شاهد" ضد قواتها.
أما بالنسبة للبحر الأحمر، حيث يشن الحوثيون هجمات تستهدف السفن المدنية وتشل حركة الملاحة، يتهم الغرب إيران بدعم هذه الجماعة اليمنية بالأسلحة والتدريب.
وكان زعماء الاتحاد الأوروبي قد وافقوا في ابريل الماضي على زيادة العقوبات على إيران بعد هجوم نفذته بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.
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