السودان وإيران يتقفان على استعجال إكمال فتح سفارتيهما

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أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم السبت، أن الوزير المكلف حسين عوض اتفق مع القائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري، خلال اجتماع في طهران على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين، وذلك بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما مؤخراً.

وقالت الوزارة في بيان إن الطرفين تناولا خلال اللقاء "سبل انطلاق التعاون بين البلدين بقوة في شتى المجالات".

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وتيرة سريعة

كما أضافت أنه تم الاتفاق على استعجال إكمال فتح سفارتي البلدين، بقيادة سفيري كل منهما لدى الآخر، للمساهمة في دفع العلاقات بوتيرة سريعة إلى أعلى المستويات، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

إلى ذلك أردفت أن عوض قدم التعازي في وفاة الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللھيان ومرافقيهما في حادث تحطم طائرة هليكوبتر الأسبوع الماضي.

يذكر أن السودان كان أعلن في أكتوبر الماضي الاتفاق على استئناف العلاقات الدبلوماسية مع إيران، بعد عدد من الاتصالات رفيعة المستوى بين البلدين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح سفارتيهما وتبادل الوفود الرسمية، لبحث تطوير التعاون بينهما.