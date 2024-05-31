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علي لاريجاني
علي لاريجاني
إيران بعد رئيسي

رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني يترشح لانتخابات الرئاسة بإيران

يتعين على جميع المرشحين الحصول على موافقة هيئة مجلس صيانة الدستور المكونة من 12 عضواً

العربية.نت، وكالات
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قال تلفزيون "العالم" الإيراني، اليوم الجمعة، إن علي لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى، قد ترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في يوليو المقبل.

وعرض التلفزيون مقطع فيديو يظهر لاريجاني البالغ من العمر 66 عاما وهو يغادر ما بدا كأنه مكتب حكومي.

بعد أيام من مقتل رئيسي.. فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في إيران إيران إيران بعد رئيسي بعد أيام من مقتل رئيسي.. فتح باب الترشح لانتخابات الرئاسة في إيران

وأعلنت إيران إجراء انتخابات رئاسية لاختيار خلف لإبراهيم رئيسي، الرئيس الذي تحطمت طائرته في شمال البلاد في وقت سابق هذا الشهر.

وإلى جانب لاريجاني، ترشح أيضا في وقت سابق هذا الأسبوع سعيد جليلي، المفاوض النووي السابق الذي سبق له الترشح مرتين للرئاسة.

ويتعين على جميع المرشحين الحصول على موافقة هيئة مجلس صيانة الدستور المكونة من 12 عضوا.

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