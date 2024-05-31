رئيس البرلمان السابق علي لاريجاني يترشح لانتخابات الرئاسة بإيران
يتعين على جميع المرشحين الحصول على موافقة هيئة مجلس صيانة الدستور المكونة من 12 عضواً
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قال تلفزيون "العالم" الإيراني، اليوم الجمعة، إن علي لاريجاني، الرئيس السابق لمجلس الشورى، قد ترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في يوليو المقبل.
وعرض التلفزيون مقطع فيديو يظهر لاريجاني البالغ من العمر 66 عاما وهو يغادر ما بدا كأنه مكتب حكومي.
وأعلنت إيران إجراء انتخابات رئاسية لاختيار خلف لإبراهيم رئيسي، الرئيس الذي تحطمت طائرته في شمال البلاد في وقت سابق هذا الشهر.
وإلى جانب لاريجاني، ترشح أيضا في وقت سابق هذا الأسبوع سعيد جليلي، المفاوض النووي السابق الذي سبق له الترشح مرتين للرئاسة.
ويتعين على جميع المرشحين الحصول على موافقة هيئة مجلس صيانة الدستور المكونة من 12 عضوا.
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