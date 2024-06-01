من هو وحيد حقانيان.. وهل هو مرشح خامنئي لرئاسة إيران؟

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أعلن وحيد حقانيان، اليوم السبت، ترشحه للمشاركة في الدورة الرابعة عشرة للانتخابات الرئاسية في إيران، وذلك من خلال حضوره إلى مقر الانتخابات في طهران.

هل سيكون وحيد حقانيان المرشح المرغوب من قبل المرشد علي خامنئي؟ وهل سيحل محل قاسم سليماني وإبراهيم رئيسي، اللذين كان يرغب خامنئي في توحيد أسس نظامه من خلالهما؟

من هو وحيد حقانيان؟

يعتبر وحيد حقانيان، المولود عام 1963 في طهران، من أقرب الدوائر الأمنية الاستشارية لخامنئي.

وينتمي بالأصل لمدينة أصفهان ويعرف باسم "الحاج وحيد" أو "سردار وحيد" وكان من أقدم قادة قوات الأمن وقوات الحرس للنظام بعد الثورة وكان قائد كتيبة "دوريات ثأر الله" في الثمانينيات.

وعمل لبعض الوقت كقائد لوحدة الاستخبارات في البحرية التابعة لقوات الحرس للنظام. وتم نقله إلى فيلق القدس في أواخر الثمانينيات.

وكان حقانيان أحد قادة فيلق القدس لمدة أربع سنوات. ثم عمل كمساعد لنائب مكتب بيت خامنئي للشؤون الأمنية والسياسية.



حقانيان مع خامنئي وحيد حقانيان بجانب مجتبى خامنئي، ابن خامنئي

وله تاريخ في المشاركة في حرب الإيرانية-العراقية، وفي عام 1987 أصيب بجروح بالغة في البطن والساق خلال عملية "بيت المقدس3"، ولا تزال آثارها واضحة عليه عندما يمشي.

يقال إن حقانيان يعيش جاراً لبیت محمد محمدي کلبایكاني، رئيس مكتب خامنئي.

وهو أحد رجال الحرس القلائل الذين سرعان ما أصبحوا قادة بعد التحاقهم بحرس الملالي من دون أن يكون لديهم خلفية عسكرية.

وفي مراسم الولاية الثانية لرئاسة محمود أحمدي نجاد، وسط دهشة الجميع، قام حقانيان بتسليم حكم تنفيذ مرسوم الرئاسة إلى خامنئي ليقوم بتسليم المرسوم إلى أحمدي نجاد. وكان هذا العمل يقوم به عادة الرئيس السابق أو رئيس مجلس الخبراء أو من في وزنهم ومستواهم.

وكان له حضور بارز جداً في حفل تنصيب أحمدي نجاد في برلمان الملالي وكان في الصف الأول من البرلمان، بالضبط في وسط الصف الأول من القادة العسكريين، فبدا أن مقامه أعلى من جميع العسكريين الحاضرين، مثل فيروزآبادي وجعفري.

ويرافق حقانيان خامنئي في جميع رحلاته وكان حاضراً في العديد من صور خامنئي المنشورة.

ويقول الناشط الدیني رضا عليجاني إن معرفة وحيد حقانيان بخامنئي تعود إلى عامي 1980 و1981. خلال هذه الفترة، كان وحيد حقانيان سائق عبد الله جاسبي، عضو المجلس المركزي لحزب الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبعد فترة أصبح سائق علي خامنئي.

هناك صور متفرقة لوحيد حقانيان في عامي 1989 و1991، لكن الصورة الرئيسية له رسمها أبو الفضل فاتح مستشار مير حسين موسوي في 2009، الذي قال إنه عندما أخذت "الرسالة السرية" من موسوي إلى خامنئي، سلمت الرسالة إلى وحيد حقانيان. وقال: "لقد حذر وزارة الداخلية من كيفية إعلان فرز الأصوات"، لكن أحمدي نجاد هو الفائز.

وكان آخر منصب شغله هو النائب التنفيذي لبيت خامنئي. وفي 4 نوفمبر 2019، تم إدراجه على قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأميركية.

المناصب التي شغلها

المناصب التي شغلها المناصب التي شغلها هي كما يلي:

- عضو في الحرس الثوري وعضو في فريق عمل لجان الثورة الإسلامية (1979-1984).

- قائد "دورية ثار الله" في الحرس الثوري (من 1985 إلى 1987).

- رئيس وحدة الاستخبارات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني (التواريخ غير معروفة).

- عضو فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني (1988 إلى 1992).

- مساعد النائب السياسي والأمني لبيت خامنئي (1992 إلى 2000).

- نائب الرئيس التنفيذي لبيت المرشد (2001-حتى الآن).





وحيد حقانيان بجوار خامنئي خلال نزهة جبلية في أبيدار في مايو 2009 حقانيان يزور المناطق المتضررة من الزلزال في غرب إيران خريف 2017 وحيد حقانيان (يمين) بجانب خامنئي فوق جثمان هاشمي رفسنجاني

دوره خلال احتجاجات 2009

كان وحيد حقانيان، بصفته نائباً خاصاً للقيادة والمرشد، أحد المسؤولين عن قمع الاحتجاجات بعد الانتخابات الرئاسية عام 2009.

يقول محمد حسين تركمان، العضو السابق في حرس حماية خامنئي في مقابلة مع إذاعة "صوت أميركا" حول دور وحيد حقانيان في قيادة لواء "ثار الله" في الاشتباكات العنيفة مع المتظاهرين بعد انتخابات عام 2009: "بعد تشكيل لواء ثار الله على يد محمد جعفري، ظل قائد الفيلق وحيد حقانيان أحد القادة الرئيسيين لهذا اللواء. تم تنظيم لواء ثار الله ولواء محمد رسول الله من قبل مجتبى خامنئي ووحيد حقاني في عام 2009".

دور حقانيان في السنوات الأخيرة

جاء في مقال عن حقانيان: "على الرغم من كثرة هذه الشائعات والآراء، منذ عام 2009، عندما أصبح دور وحيد حقانيان السياسي والتنفيذي علنياً، تمكن من الحفاظ على منصبه في مكتب خامنئي".

وفي السنوات الأخيرة، أصبح دور وحيد حقانيان في الشؤون التنفيذية أكثر بروزاً. منذ عام 2016 زار مبنى بلاسكو المنهار وبعد فترة وجيزة ذهب إلى موقع حادث منجم آزادشهر في مقاطعة جلستان. وحتى في حفل الافتتاح لتكريم قاليباف وقف إلى جانب حسن الخميني. وفي مراسم تشييع محسن حاجي، جلس في الصف الأمامي، وقد برز حضوره كممثل خاص لخامنئي بشكل غير مباشر.

بالطبع، كان هذا التمثيل يأخذ شكلاً رسمياً في بعض الأحيان، مثل لقائه بوزراء الصناعة وتوجيه حكومة روحاني لإبلاغ رسالة خامنئي حول أزمة الورق، أو ذهابه إلى كرمانشاه لتحدي ضحايا الزلزال والعبارة الشهيرة "لعنك الله" التي قالها للنائب الأول للرئيس إسحاق جهانغيري بسبب كشفه عن ضعف أساسي في شركة مهر للأبنیة السكنیة التابعة للحرس الثوري الإيراني، حيث انهارت أغلبها خلال الزلزال. وكذلك في حالة عقار "كلاك لواسان" الذي تبلغ قيمته 6 آلاف مليار تومان، والذي أمر صادق لاريجاني بمواصلة البناء فيه من خلال أكبر طبري، لكن أمر وقف البناء صدر عن وحيد حقانيان، واعتبر البعض تلك القضية بمثابة حرب بالوكالة بين حقانيان ولاريجاني.

إلا أن دوره الجديد لم يتسبب في تهميش المهام السياسية لوحيد حقانيان. وفي منتصف مايو/2017، وردت أنباء عن توجهه إلى وزارة الداخلية، وعقده اجتماع انتخابي مع جهانغيري ورحماني فضلي. وبعد ثلاثة أشهر، وقف بين روحاني وخامنئي وسلم حكم التنفيذ الرئاسي.