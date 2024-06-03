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علي باقري كني، كبير المفاوضين الإيرانيين (رويترز)
وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني

وزير خارجية إيران بالوكالة: العلاقات مع السعودية تسير بالطريق الصحيح

دبي - العربية.نت
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أكد وزير الخارجية الإيراني بالوكالة علي باقري كني، اليوم الاثنين، أن العلاقات السعودية الإيرانية تسير في الطريق الصحيح.

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"خطوات جادة"

وأضاف كني في مؤتمر صحافي في العاصمة اللبنانية بيروت، أن بلاده اتخذت "خطوات جادة" من أجل تعاون شامل مع السعودية.

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وتابع قائلا إن إيران والسعودية "لديهما إرادة جادة لخلق منطقة مستقرة في هذه الفترة الحرجة والظروف الراهنة الحساسة".

"إسرائيل تبحث عن مخرج"

وتطرق كني خلال المؤتمر الصحافي اليوم إلى الحرب في قطاع غزة وقال إن إسرائيل "تبحث الآن عن مخرج من غزة وليس بمقدورها إلحاق ضرر بلبنان".

ووصل وزير الخارجية الإيراني بالوكالة، صباح اليوم، إلى بيروت، بهدف بحث العلاقات الثنائية بين إيران ولبنان، وتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما آخر التطورات في فلسطين، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

تعزيزات العلاقات الثنائية

وكان وزير الخارجية الإيراني قد بحث، الخميس الماضي، في اتصال مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية.

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