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Iran and France two flags together realations textile cloth fabric texture stock photo
(تعبيرية)
نووي إيران

فرنسا: سنواصل الضغط على إيران بشأن برنامجها النووي

قدمت باريس مع لندن وبرلين مشروع قرار الاثنين لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية يدين إيران لعدم تعاونها مع الوكالة ويطالب بمحاسبة طهران

العربية.نت
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قالت الرئاسة الفرنسية في بيان، إن باريس وشركاءها سيزيدون الضغط على إيران فيما يتعلق ببرنامجها النووي لضمان احترامها لالتزاماتها الدولية، وذلك بعد أن تحدث الرئيس إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء.

وجاء البيان بعد ساعات من تقديم القوى الأوروبية قراراً ضد إيران إلى مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وأضافت الرئاسة أن ماكرون أبلغ نتنياهو بقلقه العميق إزاء مسار البرنامج النووي الإيراني.

وجاء في البيان: "أكد (ماكرون) أن فرنسا ستمارس مع شركائها الدوليين ضغوطاً على النظام الإيراني لكي يحترم التزاماته الدولية".

من جهتها، لوّحت إيران، الثلاثاء، بالرد في حال اعتماد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قراراً جديداً بإدانتها اقترحته الدول الأوروبية رغم تحفظ الولايات المتحدة عليه.

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ونقلت وكالة فارس للأنباء عن محمد إسلامي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية قوله "في حالة صدور قرار ضد إيران عن مجلس المحافظين وممارسة الإطراف ضغوطًا سياسية، فإن إيران سترد وفقاً لما أبلغتهم به".

وطرحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا مشروع قرار على مجلس المحافظين الاثنين يدين إيران لفشلها في التعاون الكامل مع الوكالة ويطالب بمزيد من المساءلة بشأن برنامج طهران النووي.

وتراجعت إيران عن تنفيذ غالبية التزامات تقييد أنشطتها النووية بموجب اتفاقها التاريخي المبرم عام 2015 مع القوى الكبرى بعد أن انسحبت الولايات المتحدة منه في عام 2018 وأعادت فرض عقوبات قاسية على طهران.

وقال إسلامي إنه بناء على الاتفاق "إذا لم تعد الأطراف الأخرى إلى التزاماتها، فمن حق إيران أن تخفض التزاماتها بشكل متبادل، والبلاد الآن في مرحلة تقليصها".

توترت العلاقات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل متكرر منذ انهيار الاتفاق، وباءت الجهود التي توسط فيها الاتحاد الأوروبي لإحياء الاتفاق بالفشل حتى الآن.

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