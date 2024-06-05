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قائد الحرس الثوري حسين سلامي (أرشيفية من فرانس برس)
قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي
إيران بعد رئيسي

إيران تتوعد إسرائيل بالرد على مقتل مستشار عسكري في سوريا

قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي: "على الصهاينة أن يعلموا أنهم سيدفعون ثمن دماء الأبرياء"

العربية.نت
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توعدت إيران إسرائيل، الأربعاء، بالرد على مقتل مستشار عسكري إيراني في قصف على ريف حلب الشمالي بسوريا هذا الأسبوع، بحسب وكالة أنباء "العالم العربي".

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي قوله: "على إسرائيل انتظار الرد" على مقتل المستشار العسكري، سعيد أبيار، في القصف الذي راح فيه أيضا عناصر من فصائل موالية لإيران.

وأضاف: سلامي "على الصهاينة أن يعلموا أنهم سيدفعون ثمن دماء الأبرياء التي سالت في هذه الجريمة، وعليهم انتظار الرد".

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وأشارت الوكالة إلى أن أبيار قتل أثناء أداء مهمة استشارية في سوريا.

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القصف الإسرائيلي الذي وقع مساء الأحد في ريف حلب الشمالي أودى بحياة 17 شخصا، هم إيرانيان و3 من حزب الله اللبناني و3 عراقيين و9 سوريين.

ومنذ مطلع عام 2024، استهدفت إسرائيل الأراضي السورية 43 مرة، 32 منها جوية و12 برية، أسفرت تلك الضربات عن إصابة وتدمير نحو 91 هدفاً ما بين مستودعات للأسلحة والذخائر ومقرات ومراكز وآليات، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتسببت تلك الضربات بمقتل 142 من العسكريين، بالإضافة لإصابة 69 آخرين منهم بجراح متفاوتة.

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