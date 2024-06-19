من إقامته الجبرية.. زعيم إيراني معارض يدعم المرشح الرئاسي بزشكيان

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أعلن حسين كروبي، نجل أحد قادة الحركة الخضراء والرئيس الأسبق للبرلمان الإيراني مهدي كروبي، والذي يخضع للإقامة الجبرية منذ سنوات، أعلن الأربعاء 19 يونيو، أن والده يدعم المرشح الإصلاحي مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الطارئة.

إلى ذلك، قال نجل مهدي كروبي في حديث لموقع "إنصاف نيوز"، إن والده يدعم مسعود بزشكيان الذي رشحه التيار الإصلاحي لخوض الانتخابات الرئاسية الإيرانية.

ويعد شيخ مهدي كروبي أحد السياسيين الإيرانيين الذين واجهوا قيودا في أعقاب احتجاجات عام 2009 التي تلت الانتخابات الرئاسية على خلفية اتهام السلطات بتزوير الانتخابات لصالح محمود أحمدي نجاد، وخضع كروبي بدون محاكمة للإقامة الجبرية منذ عام 2010 مع زعيم آخر للحركة الخضراء ورئيس وزراء إيران السابق مير حسين موسوي وزوج الأخير زهراء رَهنَوَرد.

دعا كروبي بزشكيان إلى تحقيق ثلاثة أهداف

وتابع حسين كروبي في حديثه لـ"إنصاف نيوز" أن والده يرى أنه من الضروري التصويت لصالح مسعود بزشكيان لتحقيق ثلاثة أهداف أساسية، وهي إلغاء العقوبات المفروضة على إيران، وإحقاق حقوق الشعب، ومحاربة الفساد.

ونشر محمد تقي كروبي، وهو نجل آخر لمهدي كروبي، رسالة على منصة "إكس" أكد فيها قرار والده بدعم المرشح مسعود بزشكيان، وأفاد أن مهدي كروبي دعا بزشكيان إلى تسخير كل جهوده لتحقيق الأهداف الثلاثة في حال انتخابه.

وجاء في منشور على منصة "إنستغرام" لمحمد علي أبطحي، رئيس مكتب الرئيس الإيراني الأسبق الإصلاحي محمد خاتمي، معلقا على دعم مهدي كروبي لبزشكيان في الانتخابات المقبلة: "بعد 14 عاما من الحصار، لا يزال يدق قلبه لشعب إيران وسعادته وسلامته.. وهو يتحدث عن محاربة الفساد والسعي لتخطي العقوبات.. الأمر الذي يشير إلى أنه "أسطورة".