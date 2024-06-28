الوكالة الذرية: إيران ركبت 4 من 8 أجهزة طرد مركزي مزمعة في فوردو

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قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير، الجمعة، اطلعت عليه رويترز، إن إيران ركبت حتى الآن 4 من 8 مجموعات جديدة من أجهزة الطرد المركزي (آي.آر-6)، التي أعلنت طهران هذا الشهر أنها ستركبها في محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم.

وذكرت الوكالة في تقرير سري للدول الأعضاء أنه "منذ التقرير الفصلي السابق للمدير العام، تحققت الوكالة من أن إيران ركبت 4 من 8 مجموعات من أجهزة (آي.آر-6) في الوحدة الأولى في محطة فوردو لتخصيب اليورانيوم".

وأفادت الوكالة أن "إيران لم تحدد متى ستبدأ في تغذية أي من تلك المجموعات باليورانيوم أو مستوى التخصيب المخطط له".

كما ورد في تقرير الوكالة أن "إيران ضخت اليورانيوم الطبيعي في 3 مجموعات آي.آر-2إم، و3 مجموعات آي.آر-4 من أجل التحضير للتخصيب في محطة تحت الأرض في نطنز".

وأكد التقرير أن "إنتاج اليورانيوم المخصب بدرجة نقاء تصل إلى 5% باستخدام تلك المجموعات في نطنز لم يبدأ بعد".