الحرس الثوري: أيدينا مكبلة ولا نستطيع اتخاذ إجراء ضد إسرائيل

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مع استمرار الحرب في قطاع غزة واقترابها من الشهر التاسع، أكد قائد في الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، أن الظروف ليست ملائمة للقيام بإجراء مباشر ضد إسرائيل، مضيفاً "أيدينا مكبلة".

وقال قائد الجوفضائية للحرس الثوري أمير علي حاجي زاده بحضور عدد من عوائل ضحايا غزة قدموا إلى إيران "أيدينا مكبلة ولسنا في وضع يسمح باتخاذ إجراء ضد إسرائيل".

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وتابع قائلاً إنه مضى ما يقارب 9 أشهر ونحن نشاهد الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في فلسطين بدعم أميركي وأوروبي.

كذلك قال "بالنسبة لجميع شعبنا ومسؤولينا، هذه المشاهد مريرة للغاية، بالنسبة لنا، مرارة هذه المشاهد مضاعفة، في الوقت الذي نملك نحن القوة، لكن أيدينا مقيدة".

أسلحة من إيران

وأضاف "بات واضحا من الأسلحة بيد أحبائنا في فلسطين ولبنان وأماكن أخرى، فإن المساعدات والتزويد تتم بالفعل عبر إيران، ولم ولن نتهاون للقيام بكل ما يمكننا القيام به"، مضيفاً "إننا سنظل مع المقاومة والشعب الفلسطيني أينما تسمح لنا قوتنا".

يأتي هذا التصريح فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية منذ أكتوبر الماضي، بعد هجوم غير مسبوق لحماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر، أسفر عن مقتل 1195 شخصًا معظمهم مدنيون، حسب حصيلة لفرانس برس تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية. واحتجز المهاجمون 251 رهينة، ما زال 116 منهم في غزة، بينهم 42 يقول الجيش إنهم لقوا حتفهم.

وقتل ما لا يقل عن 37900 شخص في قطاع غزة، بحسب آخر حصيلة لوزارة الصحة الفلسطينية أغلبهم مدنيون وأطفال.

ومنذ الإعلان عن هجوم حماس سارعت إيران إلى نفي علاقتها بما حدث، كذلك فعل زعيم "حزب الله" في لبنان، حسن نصر الله، مكررا على نحو لافت عدم علمه بالضربة.

يشار إلى أن لدى إيران تاريخا طويلا في تدريب وتسليح الميليشيات المسلحة في المنطقة، من غزة إلى لبنان والعراق وسوريا واليمن، وكانت قد دعمت حماس وساعدتها في تصميم وإنتاج نظام صاروخي في غزة.