مستشار المرشد يجدد دعم إيران لـ"حزب الله" بحال هجوم إسرائيلي

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أكد مستشار المرشد الأعلى في إيران، علي خامنئي، رئيس المجلس الاستراتيجي الإيراني للعلاقات الخارجية، كمال خرازي، أن إيران ستدعم "حزب الله" بكل الوسائل إذا شنت إسرائيل حرباً واسعة النطاق ضد لبنان.

وقال خرازي في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، رداً على سؤال عما إذا كانت إيران ستدعم "حزب الله" عسكرياً في حال نشوب صراع واسع النطاق: "في مثل هذا الوضع لن يكون أمامنا خيار سوى دعم "حزب الله" بكل الوسائل الممكنة"، مضيفاً: "كل اللبنانيين والدول العربية ومحور المقاومة سيدعمون لبنان ضد إسرائيل".

ومع ذلك، أشار المستشار إلى أن المزيد من تصعيد الصراع واتساع رقعته "لا يتوافق مع مصالح إيران أو الولايات المتحدة".

والاثنين، قال قائد الجوفضائية للحرس الثوري أمير علي حاجي زاده بحضور عدد من عوائل ضحايا غزة قدموا إلى إيران "أيدينا مكبلة ولسنا في وضع يسمح باتخاذ إجراء ضد إسرائيل".

وتابع قائلاً إنه مضى ما يقارب 9 أشهر ونحن نشاهد الجرائم التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي في فلسطين بدعم أميركي وأوروبي.

كذلك قال "بالنسبة لجميع شعبنا ومسؤولينا، هذه المشاهد مريرة للغاية، بالنسبة لنا، مرارة هذه المشاهد مضاعفة، في الوقت الذي نملك نحن القوة، لكن أيدينا مقيدة".

أسلحة من إيران

وأضاف "بات واضحا من الأسلحة بيد أحبائنا في فلسطين ولبنان وأماكن أخرى، فإن المساعدات والتزويد تتم بالفعل عبر إيران، ولم ولن نتهاون للقيام بكل ما يمكننا القيام به"، مضيفاً: "إننا سنظل مع المقاومة والشعب الفلسطيني أينما تسمح لنا قوتنا".

هذا وفي 29 يونيو، أصدرت البعثة الدائمة لإيران لدى الأمم المتحدة بياناً أشارت فيه إلى أن طهران تعتبر تهديدات إسرائيل بشن عملية عسكرية واسعة النطاق في لبنان ضغطاً نفسياً، لكن بدء الجانب الإسرائيلي بعمليات عسكرية واسعة النطاق في الاتجاه اللبناني سيؤدي إلى حرب إبادة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد وافق، في منتصف يونيو، على خطة عملياتية لهجوم على لبنان إلى جانب العملية ضد حركة حماس" الفلسطينية في قطاع غزة، تخطط سلطات البلاد لشن ضربات في وقت واحد على "حزب الله"، الذي يقصف بشكل دوري الأراضي الإسرائيلية.