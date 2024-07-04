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إيران تصوت غداً في الدورة الثانية من الانتخابات.. واستطلاع يكشف

دبي - مسعود الزاهد
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تصوت إيران، غداً الجمعة، في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يتواجه فيها المرشحان الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي.

وأظهر أحدث استطلاع أجراه مركز "إيسبا" مع 3606 أشخاص، تزيد أعمارهم عن 18 عاماً، في المدن والقرى بجميع أنحاء البلاد، تقدم بزشكيان على جليلي، وفق وكالات الأنباء الإيرانية.

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نحو 48%

كما تم تقدير نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات بنحو 48%، حسب تقرير لـ"إيسبا".

فيما لفت التقرير إلى أنه نظراً للمتغيرات الفعالة واختبار التحقق من صحة البيانات، قد تكون النسبة 45% مع هامش خطأ ±2.

في حين من المتوقع أن تبلغ نسبة التصويت المحتملة لبزشكيان حوالي 49.5%، مقابل نحو 43.9% لجليلي.

نحو 4.8% لم يختاروا بعد

وفي هذا الاستطلاع، قال نحو 4.8% إنهم لم يختاروا مرشحهم بعد. وقد يتم تحديد مرشح هذه الفئة من المترددين بحلول يوم الاقتراع أي الجمعة.

وبهذه الحالة، سيتم تحديد العدد النهائي للأصوات التي يحصل عليها المرشحان وعدد الأصوات البيضاء.

الجولة الأولى

يذكر أنه بعد فوز المرشحين الإصلاحي مسعود بزشكيان والمحافظ سعيد جليلي في الجولة الأولى (يوم 28 يونيو)، تُحسم الانتخابات في الجولة الثانية في الخامس من يوليو بعد أقل من شهرين من مصرع الرئيس إبراهيم رئيسي في حادث تحطم مروحية، وفقاً لفرانس برس.

وفاز بزشكيان بـ42.4% من الأصوات، بينما حصل جليلي على 38.6% من الأصوات.

وبما أن أياً من المرشحين لم يحصل على أكثر من 50% من الأصوات، حُدّد يوم 5 يوليو موعداً لجولة ثانية.

يشار إلى أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى بلغت 39.92%، أي أدنى مستوى لها منذ عام 1979.

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