مواقعنا
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
مواقع اخرى
(فرانس برس)

الإيرانيون يختارون رئيساً.. بين الإصلاحي بزشكيان والمحافظ جليلي

العربية.نت - وكالات
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

استمع للمقال النص المسموع تلقائي ناتج عن نظام آلي

0:00
دقيقتان للقراءة

دعي نحو 61 مليون ناخب في إيران، الجمعة، للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من انتخابات رئاسية يتواجه فيها المرشحان الإصلاحي مسعود بزشكيان، والمحافظ سعيد جليلي.

وبدأت عمليات الاقتراع عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (الساعة 04.30 بتوقيت غرينتش) في 58638 مركزاً بأنحاء البلاد. ومن المقرر أن تُعلن نتائج الدورة الثانية ظهر السبت، وفق فرانس برس.

المرشح بيزشكيان.. إصلاحي يدعو لانفتاح إيراني أكبر على الغرب إيران الانتخابات الإيرانية المرشح بيزشكيان.. إصلاحي يدعو لانفتاح إيراني أكبر على الغرب
مادة اعلانية

الدورة الأولى

يشار إلى أن هذه الانتخابات التي جرت دورتها الأولى في 28 يونيو، نظمت على عجل لاختيار خلف لإبراهيم رئيسي الذي قضى بحادث مروحية في 19 مايو.

وفي الدورة الأولى التي جرت قبل أسبوع، بلغت نسبة الإقبال على التصويت 39.92% من أصل 61 مليون ناخب، في أدنى مستوى لها على الإطلاق منذ عام 1979، علماً أن نسبة المشاركة في التصويت كانت في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته تناهز 80%.

كما نال بزشكيان 42.4% من الأصوات في الدورة الأولى في مقابل 38.6% لجليلي، بينما حل ثالثاً مرشح محافظ آخر هو محمد باقر قاليباف.

تأثير محدود

وأياً تكن نتيجة الانتخابات، فتأثيرها سيكون محدوداً على توجه البلاد لأن للرئيس في إيران صلاحيات محدودة.

إذ تقع المسؤولية الأولى في الحكم على عاتق المرشد الذي يعتبر رأس الدولة، أما الرئيس فهو مسؤول على رأس حكومته عن تطبيق الخطوط السياسية العريضة التي يضعها المرشد.

متابعة دقيقة في الخارج

يشار إلى أن هذه الدورة الثانية تلقى متابعة دقيقة في الخارج، إذ إن إيران هي في قلب الكثير من الأزمات الجيوسياسية، من الحرب في غزة إلى الملف النووي الذي يشكل منذ سنوات عدة مصدر خلاف بين طهران والغرب ولا سيما الولايات المتحدة.

كذلك تجري هذه الانتخابات وسط حالة استياء شعبي ناجم خصوصاً عن تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب العقوبات الغربية التي أعيد فرضها على إيران.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة

تم اختيار مواضيع "العربية" الأكثر قراءة بناءً على إجمالي عدد المشاهدات اليومية. اقرأ المواضيع الأكثر شعبية كل يوم من هنا.

يعتمد المحتوى الرائج على "العربية" على عدد المشاهدين النشطين. اكتشف ما يجده القراء مثيرًا للاهتمام في حينه.

قبل أن تذهب
كيف علقت الصحف البريطانية على الانتخابات البريطانية؟ كيف علقت الصحف البريطانية على الانتخابات البريطانية؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط