بدون سبب.. إلغاء المؤتمر الصحافي للرئيس الإيراني الجديد

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بعد أن كان من المقرر أن يعقد الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان مؤتمراً صحافياً بعد ظهر اليوم السبت، عقب الإعلان عن فوزه بالانتخابات، يبدو أنه تقرر إلغاء المؤتمر الصحافي.
ولم يتم الإعلان عن الأسباب وراء قرار إلغاء المؤتمر الصحافي أو عن موعد جديد.
وقبل قرار الإلغاء كان قد أعلن في وقت سابق اليوم عن تغيير مكان انعقاد أول مؤتمر صحافي للرئيس الإيراني.
وكان من المرتقب أن يعقد لقاء الرئيس الجديد مع الصحافيين، اليوم السبت، عند الساعة الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي داخل قاعة التوحيد بمبنى القدس الإيراني.
يشار إلى أن المرشح الإصلاحي، مسعود بزشكيان، فاز اليوم السبت، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية الإيرانية في دورتها الرابعة عشرة أمام المرشح المحافظ سعيد جليلي.
وأظهرت نتائج فرز الأصوات التي أعلنتها السلطات فوز بزشكيان بـ 16.3 مليون صوت، مقابل 13.5 مليون صوت لجليلي في الانتخابات التي جرت يوم الجمعة.
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