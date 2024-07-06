خامنئي: على بزشكيان السير على نهج إبراهيم رئيسي

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بعد فوز الإصلاحي مسعود بزشكيان في الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وجه له المرشد علي خامنئي رسالة، اليوم السبت.

حيث قال إن على الرئيس المنتخب أن يسير "على نهج إبراهيم رئيسي".

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كما دعاه إلى "الاستفادة من إمكانيات إيران العديدة من أجل راحة الشعب وتقدم البلاد"، وفق ما جاء في رسالته التي نشرتها وسائل إعلام محلية.

كذلك وصف الانتخابات بـ"الحرة والشفافة"، لافتاً إلى أنها "تمت من خلال الإدلاء بأكثر من 55 مليون صوت".

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يذكر أن مسعود بزشكيان فاز في الجولة الثانية من الانتخابات أمام المرشح المحافظ سعيد جليلي، أمس الجمعة.

وحصل بزشكيان على ما يزيد عن 16 مليون صوت، فيما حصل جليلي على أكثر من 13 مليون صوت، حسب نتائج أولية نشرتها وزارة الداخلية.

كما كشفت الوزارة أن نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات بلغت 49.8%.

الدورة الأولى

يشار إلى أن هذه الانتخابات نظمت على عجل لاختيار خلف لإبراهيم رئيسي الذي قضى بحادث مروحية في 19 مايو.

وفي الدورة الأولى التي جرت في 28 يونيو، بلغت نسبة الإقبال على التصويت 39.92% من أصل 61 مليون ناخب، في أدنى مستوى لها على الإطلاق منذ عام 1979، علماً أن نسبة المشاركة في التصويت كانت في ثمانينيات القرن الماضي وتسعينياته تناهز 80%.

كما نال بزشكيان 42.4% من الأصوات في الدورة الأولى في مقابل 38.6% لجليلي، بينما حل ثالثاً مرشح محافظ آخر هو محمد باقر قاليباف.

متابعة دقيقة في الخارج

يذكر أن تلك الانتخابات تلقت متابعة دقيقة في الخارج، إذ إن إيران هي في قلب الكثير من الأزمات الجيوسياسية، من الحرب في غزة إلى الملف النووي الذي يشكل منذ سنوات عدة مصدر خلاف بين طهران والغرب ولا سيما الولايات المتحدة.

كما أنها جرت وسط حالة استياء شعبي ناجم خصوصاً عن تردي الأوضاع الاقتصادية بسبب العقوبات الغربية التي أعيد فرضها على إيران.