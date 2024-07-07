سفينة حربية إيرانية تتعرض لحادث في ميناء بندر عباس

1 دقيقة للقراءة

ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، الأحد، أن الفرقاطة البحرية الإيرانية "سهند" تعرضت لحادث في ميناء بندر عباس بجنوب البلاد. ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

ومن جانبها، أفادت وكالة فارس للأنباء أن فرقاطة إيرانية من طراز "سهند" من فئة "موج" تعرضت لحادث بالقرب من مجمع الصيانة بالقرب من بندر عباس. ومن المحتمل أن يكون سبب الحادث وقوع خلل في خزان توازن السفينة أو تسرب المياه أثناء إصلاح عمود الفرقاطة.

مادة اعلانية

وجرح في هذه الحادثة عدة أشخاص تم نقلهم إلى المراكز الطبية.