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In this photo released by an official website of the office of the Iranian supreme leader, Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, right, speaks with Hamas chief Ismail Haniyeh, center, and the leader of the Palestinian Islamic Jihad group Ziad Nakhaleh in a meeting in Tehran, Iran, Tuesday, July 30, 2024. A portrait of the late Iranian revolutionary founder Ayatollah Khomeini hangs on the wall. (Office of the Iranian Supreme Leader via AP)
خامنئي استقبل هنية أمس الثلاثاء في طهران
الشرق الأوسط

خامنئي: الثأر لاغتيال هنية واجب على إيران

الحرس الثوري قال إن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية فجر اليوم في طهران سيقابل "برد قاس وموجع"

العربية.نت – وكالات
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أكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الأربعاء، أن إسرائيل "ستعاقب بشدة" على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية فجر اليوم في طهران.

واعتبر خامنئي أن "الثأر لاغتيال هنية واجب على إيران"، لأنه اغتيل على أراضيها، متوعداً بـ"عقاب قاسٍ" لإسرائيل. كما رأى خامنئي أن إسرائيل "وفرت أساساً لمعاقبتها بقسوة".

بدوره، توعّد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الأربعاء، بجعل إسرائيل "تندم" على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية فجر اليوم في طهران.

وقال بزشكيان إن إيران "ستدافع عن وحدة أراضيها وكرامتها وشرفها وكبريائها، وستجعل المحتلين الإرهابيين يندمون على فعلتهم الجبانة" باغتيال هنية.

ولم يتضمن بيانه الذي نقلته وسائل الإعلام الإيرانية المزيد من التوضيح.

من جانبه، قال الحرس الثوري الإيراني في بيان، اليوم الأربعاء، إن اغتيال هنيئة "سيقابل برد قاس وموجع". وتوعد بأن "إيران ومحور المقاومة سيردان على هذه الجريمة"، في إشارة للحركات المسلحة المتحالفة مع طهران في أنحاء الشرق الأوسط.

من جهته، أعرب الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن تعازيه للشعب الفلسطيني بمقتل هنية. وجاء في بيان صادر عن وزارة الخارجية نقلاً عن كنعاني قوله، إن مقتل هنية "سيعزز الروابط العميقة والمتينة" بين إيران وفلسطين.

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وأشار إلى أن الجهات المعنية في البلاد تواصل التحقيق في الحادث.

وكان الحرس الثوري الإيراني قد أعلن صباح اليوم، مقتل إسماعيل هنية. بدورها، أكدت حركة "حماس" أن هنية قتل في غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران بعد حضوره حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان.

وجاء في بيان صادر عن الحرس الثوري أن "مقر إقامة إسماعيل هنية تعرض للقصف في طهران"، ونتيجة لذلك قُتل هو وأحد حراسه الشخصيين.

وفيما قال الحرس الثوري إنه "يجري التحقيق" في الواقعة، أوردت وسائل إعلام إيرانية أن "هنية كان في إحدى الإقامات المخصصة لقدامى المحاربين في شمال طهران عندما استشهد بمقذوف جوي".

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