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In this photo released by an official website of the office of the Iranian supreme leader, Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, right, speaks with Hamas chief Ismail Haniyeh, center, and the leader of the Palestinian Islamic Jihad group Ziad Nakhaleh in a meeting in Tehran, Iran, Tuesday, July 30, 2024. A portrait of the late Iranian revolutionary founder Ayatollah Khomeini hangs on the wall. (Office of the Iranian Supreme Leader via AP)
إسماعيل هنية وزياد نخالة خلال لقاء المرشد الإيراني
الشرق الأوسط

قائد حركة الجهاد زياد نخالة كان في نفس المبنى.. الكشف عن تفاصيل جديدة لاغتيال هنية

كان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين بطهران، وأنه أصيب "بشيء طائر في الهواء"

العربية.نت
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كشفت وكالة الأنباء الإيرانية بعض تفاصيل اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بضربة استهدفته في طهران.

وحسب الوكالة، فإن اغتيال هنية وقع حوالي الثانية فجرا، وكان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين بطهران، وأنه أصيب "بشيء طائر في الهواء".

وأوضحت أن هنية والوفد المرافق له كانوا يقيمون في مضافة للحرس الثوري الإيراني شمالي العاصمة طهران.

وذكرت الوكالة أن الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد نخالة والوفد المرافق له، كانوا في طابق آخر بالمبنى المستهدف.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق، عن مقتل هنية وأحد أفراد فريق حمايته في طهران بعد تعرض مكان إقامتهم إلى الاستهداف، وفتحت السلطات الإيرانية تحقيقا في ملابسات اغتيال هنية.

من جانبها، أكدت "حماس" اغتيال هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، وذلك غداة مشاركته في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس مسعود بزشكيان.

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