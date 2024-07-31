قائد حركة الجهاد زياد نخالة كان في نفس المبنى.. الكشف عن تفاصيل جديدة لاغتيال هنية

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كشفت وكالة الأنباء الإيرانية بعض تفاصيل اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية بضربة استهدفته في طهران.

وحسب الوكالة، فإن اغتيال هنية وقع حوالي الثانية فجرا، وكان يقيم في مقر خاص لقدامى المحاربين بطهران، وأنه أصيب "بشيء طائر في الهواء".

وأوضحت أن هنية والوفد المرافق له كانوا يقيمون في مضافة للحرس الثوري الإيراني شمالي العاصمة طهران.

وذكرت الوكالة أن الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي" زياد نخالة والوفد المرافق له، كانوا في طابق آخر بالمبنى المستهدف.

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن في وقت سابق، عن مقتل هنية وأحد أفراد فريق حمايته في طهران بعد تعرض مكان إقامتهم إلى الاستهداف، وفتحت السلطات الإيرانية تحقيقا في ملابسات اغتيال هنية.

من جانبها، أكدت "حماس" اغتيال هنية بغارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران، وذلك غداة مشاركته في مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس مسعود بزشكيان.