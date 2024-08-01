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المبنى

مجمع مغلق للحرس الثوري.. صورة المبنى الذي اغتيل فيه هنية

العربية.نت
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نشرت وسائل إعلام إيرانية صورة المبنى الذي كان يقيم به رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، والذي تعرض لهجوم دقيق أودى بحياته.

والمبنى الذي اغتيل به هنية رفقة حارسه الشخصي بيت ضيافة، يقع داخل مجمع مغلق للحرس الثوري شمالي طهران.

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وفي الصورة بدا جزء من المبنى مغطى بقطعة قماش كبيرة، ويعتقد أن الغرض من ذلك إخفاء الأضرار التي لحقت به بعد الهجوم المنسوب لإسرائيل التي لم تعلن حتى الآن مسؤوليتها عن اغتيال هنية.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن هنية قتل في نحو الساعة الثانية من فجر أمس الأربعاء بتوقيت طهران، وكان يقيم في "مقر إقامة خاص" لقدامى المحاربين في شمال العاصمة.

قذيفة محمولة جواً

وقالت وكالة "نور نيوز" التابعة للمجلس الأعلى للأمن القومي في إيران، إن مقر إقامة هنية أصيب بقذيفة محمولة جواً استهدفت هنية شخصيا.

وشيع الآلاف، اليوم الخميس، جثمان هنية حاملين صوره وأعلاما فلسطينية في جامعة طهران وسط العاصمة.

وأمّ المرشد الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة على هنية وحارسه الشخصي الذي قتل معه في الهجوم.

وبعد الانتهاء من مراسم التشييع في طهران، من المقرر نقل جثمان هنية إلى قطر لدفنه هناك غداً الجمعة.

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