اعترفت "الأميركية الأولى" ميلانيا ترمب، بهزيمة زوجها في الانتخابات الأخيرة أمام المنتخب جو بايدن، وأدانت في بيان أصدرته صباح اليوم الاثنين، تعرض "العربية.نت" فيديو عنه أدناه، اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول الأربعاء الماضي، وقالت إنها شعرت "بخيبة أمل وإحباط" من غزوهم للمبنى لمنع التصديق على فوز الرئيس بايدن.

قالت ميلانيا أيضا إنها تجد "من المخجل إحاطة النميمة البذيئة بالأحداث المأساوية، والهجمات الشخصية غير المبررة، والاتهامات الكاذبة والمضللة عني (..) ليكن ما أقول واضحا: أنا أدين بشدة العنف الذي حدث في مبنى الكابيتول. إنه عنف غير مقبول على الإطلاق"، وأبدت تفاؤلها بأن "تتعافى البلاد".

أما اعترافها بهزيمة زوجها في الانتخابات، فقالت بشأنه: "كان لي شرف في حياتي أن أكون السيدة الأولى. أود أن أشكر ملايين الأميركيين الذين دعموني وزوجي على مدى أربع سنوات" إلا أنها لم تشر إلى ما يتعرض له ترمب من محاولة عزله أو الضغط عليه للاستقالة.