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كورونا يصيب اثنين من الغوريلا.. وهذه هي الأعراض

غوريلا

كورونا يصيب اثنين من الغوريلا.. وهذه هي الأعراض

هل انتقل للغوريلا من البشر؟

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دبي - العربية.نت

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قال حاكم ولاية كاليفورنيا الأميركية، غافين نيوسوم، يوم الاثنين، إن اثنين من حيوانات الغوريلا في حديقة حيوان سان دييغو أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

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وجاء تصريح نيوسوم خلال حديثه عبر الإنترنت عن وضع جائحة كورونا في ولايته، مضيفا أن أعراض الإصابة ظهرت أيضا على غوريلا ثالثة.

وأضاف أن مصدر العدوى لا يزال قيد التحقيق لتحديد ما إذا كان الفيروس انتقل بين الحيوانات أو من البشر إلى الحيوان.

وأفاد موقع 10news بأن هذه هي المرة الأولى التي تؤكد فيها إصابة غوريلا بعدوى كورونا في الولايات المتحدة والعالم.

ويقول مسؤولو حديقة الحيوانات إن الغوريلا تعيش مع عائلتها، لذلك من المفترض أن جميع أفرادها قد تعرضوا لخطر العدوى.

ويوم الأربعاء الماضي، بدأت اثنتان من حيوانات الغوريلا في حديقة الحيوانات بالسعال.

وأظهر اختبار أولي داخل المجموعة بوجود الفيروس يوم الجمعة، وأكد المختبر الوطني للخدمات البيطرية التابع لوزارة الزراعة الأميركية النتائج الإيجابية يوم الاثنين.

وقالت حديقة الحيوانات إنه من غير المعروف ما إذا كانت الغوريلا سيكون لها أي أعراض خطيرة، لكن يتم مراقبتها عن كثب.

وأوضحت ليزا بيترسون، وهي المديرة التنفيذية في حديقة حيوان "سان دييغو للسفاري": "بصرف النظر عن بعض الاحتقان والسعال، فإن الغوريلا بخير.. لا تزال مجموعة الغوريلا في الحجر الصحي، تأكل وتشرب معاً.. نتمنى لها الشفاء التام".

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