قال منظمون يوم الأربعاء، إن الممثل الشهير توم هانكس سيقدم برنامجا تلفزيونيا خاصا في وقت الذروة يوم 20 يناير كانون الثاني للاحتفال بتنصيب الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن.

وذكر بيان صادر عن لجنة تنصيب بايدن، أن البرنامج التلفزيوني الخاص الذي سيستمر 90 دقيقة بعنوان (سليبريتينغ أميركا) سيشهد مشاركة نجوم آخرين من بينهم جون بون جوفي وديمي لوفاتو وجاستن تمبرليك.

ومن المقرر أن يشارك بايدن ونائبته كاملا هاريس بعد تنصيبهما بالإدلاء بتصريحات خلال البرنامج.

وقلصت لجنة تنصيب بايدن من الفعاليات المعتادة التي تقام يوم تقلد الرئيس المنصب، كما ألغت العرض الاحتفالي المعتاد بسبب جائحة كوفيد-19.

وقالت لجنة التنصيب إن العرض التلفزيوني الخاص "سيظهر صمود الشعب الأميركي وبطولته والتزامه الموحد بالعمل معا كأمة للتعافي وإعادة البناء".

وسيبُث البرنامج الخاص عبر شبكات تلفزيونية عديدة مثل سي.بي.إس وإيه.بي.سي وسي.إن.إن وإن.بي.سي وإم.إس.إن.بي.سي كما سيبُث على الهواء عبر يوتيوب وفيسبوك وتويتر ومنصات أخرى على الإنترنت.

وعقب أداء اليمين مباشرة في 20 يناير، سيحيط الرئيس جو بايدن نفسه بأسلافه باراك أوباما وبيل كلينتون وجورج دبليو بوش لتوجيه دعوة الى الوحدة في أميركا المقسومة.

وقالت لجنة تنظيم حفل أداء اليمين، إن "أميركا الموحدة" سيكون شعار حفل تنصيب الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة، وذلك بعد أيام على أعمال العنف في الكابيتول التي أثارت صدمة عميقة في البلاد.

وكل أربع سنوات، يتدفق مئات الآلاف إلى العاصمة الفيدرالية الأميركية لحضور هذا الحدث، لكن الوصول سيكون محدودا هذا العام بسبب الوباء الذي أودى بأكثر من 370 ألف شخص في الولايات المتحدة.