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نقل رئيس وزراء إيطاليا السابق برلسكوني للمستشفى بسبب مشكلة في القلب

برلسكوني
سيلفيو برلسكوني

نقل رئيس وزراء إيطاليا السابق برلسكوني للمستشفى بسبب مشكلة في القلب

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ميلانو - رويترز

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قال الطبيب الشخصي لرئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني لوكالة الأنباء الإيطالية (أنسا)، اليوم الخميس، إن برلسكوني دخل مستشفى في مونت كارلو على وجه السرعة بسبب مشكلات في القلب.

ونقلت الوكالة عن الطبيب ألبرتو زانجريلو قوله، إنه فحص برلسكوني يوم الاثنين، ونصحه بضرورة التوجه فورا إلى مستشفى قريب لاعتقاده بأنه ليس من الحكمة نقله إلى إيطاليا.

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وفي سبتمبر الماضي، أصيب برلسكوني (83 عاما) بفيروس كورونا، حيث استجاب بشكل مثالي مع العلاج بعد نقله إلى مستشفى سان رافاييلي في ميلانو، وفق ما قال طبيبه وقتها وحذر من أن وضعه "دقيق".

وهيمن برلسكوني على السياسة الإيطالية لأكثر من عقدين رغم فضائح نسائية طالته وأخطاء متتالية وملاحقات قضائية.

وحُكم على برلسكوني عام 2013 بالسجن 7 سنوات بعد إدانته بتهمة دفع المال إلى فتاة تبلغ 17 عاما تعرف باسم "روبي"، رغم أن هذه الإدانة تم نقضها لاحقا.

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