.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

انتشال حوت ضخم نافق من ساحل الكويت.. وفيديو للعملية

الحوت النافق

انتشال حوت ضخم نافق من ساحل الكويت.. وفيديو للعملية

مقطع فيديو رصد لحظة نقل الحوت النافق وانتشاله من قبل عمليات خفر السواحل

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تمكنت السلطات في الكويت من انتشال حوت نافق طوله 35 قدما تقريبا، وذلك بعد ورود بلاغ بوجوده في منطقة الحيشان بالقرب من جسر الشيخ جابر الأحمد.

غضب عراقي من تدخل إيراني.. سوشيال ميديا غضب عراقي من تدخل إيراني.. "إيوان كسرى" مربط الفرس!


وعمدت الهيئة العامة للبيئة ومؤسسة الموانئ والهيئة العامة للزراعة والبلدية بالتعاون مع عمليات خفر السواحل الكويتية بعد انتشال الحيوان إلى سحبه ونقله بسيارة، حيث ستتولى البلدية التعامل مع جثته.

كما رصد مقطع فيديو لحظة نقل الحوت النافق وانتشاله من قبل عمليات خفر السواحل.

فرقة عمليات وغواصة

وقد تم جر الحوت النافق إلى ميناء الشويخ، حيث تم سحبه من مرسى "19 أ" بالاستعانة بفرقة عمليات وغواصين وتم ربطه ورفعه بالرافعات.

فيما يبلغ طول الحوت النافق نحو 35 قدما، ووزنه لا يقل عن 10 أطنان، وهو ما جعل عملية سحبه ورفعه ليست باليسيرة.

إلى ذلك، أرجعت هيئة البيئة الكويتية سبب نفوق هذا النوع من الحيتان إلى كبر سنها ومرضها أو موتها جوعا لندرة وجود الغذاء الذي تتناوله لاسيما القشريات الصغيرة الموجودة فقط في المحيطات، فضلا عن تصادمها مع السفن التي تمر في خطوط الملاحة البحرية.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم هذه الأغذية تحافظ على مستويات الكولاجين في الجسم
ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول ثورة طبية في عدسة لاصقة طورها علماء من جامعات 3 دول

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد