زفاف في زمن كورونا.. الحفل في مدرسة والشرطة كشفته

غيرت جائحة كورونا التي ضربت العالم في بداية 2020، ملامح حياة البشر، فباتت الحفلات والمناسبات محدودة جدا وربما معدومة في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة لمنع تفشي الوباء.

ولكن هناك آخرون يتحايلون على قواعد السلامة ضاربين بالقوانين عرض الحائط، غير آبهين بسلامتهم، وهذا ما حدث في لندن.

فقد أعلنت الشرطة البريطانية، الجمعة، أنها فضت حفل زفاف ضم 400 ضيف فيما وصفته بأنه "انتهاك غير مقبول على الإطلاق" لقواعد العزل العام المفروضة لمكافحة انتشار كوفيد-19 والتي لا تسمح سوى بحضور ستة أشخاص.

وبموجب قواعد وإجراءات صارمة فرضتها السلطات منذ بداية العام، من المفترض ألا تتم حفلات الزفاف سوى في "ظروف استثنائية"، لكن أفراد الشرطة وجدوا المئات من المدعوين عندما وصلهم بلاغ عن تجمع داخل مدرسة في ستامفورد هيل شمال لندن.

وغطى أصحاب الحفل النوافذ للحيلولة دون رؤية ما يجري في الداخل، ويواجه منظمو الزفاف الآن غرامة قدرها عشرة آلاف جنيه إسترليني (13661 دولارا).

وقال ماركوس بارنت، وهو مسؤول في الشرطة "كان هذا انتهاكا غير مقبول على الإطلاق للقانون الذي يهدف بكل وضوح إلى حماية الأرواح".

هذا وبلغ عدد الوفيات في المملكة المتحدة جراء فيروس كورونا 94580، فيما وصل عدد الإصابات إلى 3543646.

يذكر أن كوفيد 19 أصاب حوالي 97.04 مليون على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى مليونين و83965.