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مصر.. إحالة 7 متهمين للمحاكمة بتهمة إقامة شبكة دعارة داخل مدرسة

القضاء المصري محكمة مصرية
تعبيرية

مصر.. إحالة 7 متهمين للمحاكمة بتهمة إقامة شبكة دعارة داخل مدرسة

تم ضبطهم أثناء ممارسة الرذيلة داخل مدرسة حدائق شبرا الإعدادية

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القاهرة - مي عبد المنعم

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في حادث أثار استهجان واستياء المصريين، تم ضبط 7 متهمين يمارسون الدعارة داخل مدرسة إعدادية.

وأجرت النيابة العامة تحقيقات موسعة في الواقعة، وقررت إحالة المتهمين "حمدي.ح - 58 سنة"، أمين عهدة بمدرسة شبرا الإعدادية، و"أميرة .ب - 29 سنة"، عاملة نظافة، و"أمل . ح - 35 سنة"، عاملة بمصنع، و"إنصاف.ع - 51 سنة"، عاملة، و"خلف .و - 46 سنة".. سائق، و"مازن. م - 55 سنة"، عامل، و"رفعت. ر - 52 سنة"، رئيس تمريض بمستشفى صحة نفسي حكومي، تم ضبطهم أثناء ممارسة الرذيلة داخل مدرسة حدائق شبرا الإعدادية، وتم حبسهم على ذمة القضية وبعد ورود التحريات النهائية التي أجرتها قوات مباحث الساحل قررت النيابة إحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية.

وذكر بتحقيقات المباحث ورود اتصال هاتفي من مدير المدرسة يفيد بقيام المتهم الأول وهو حارس المدرسة باستغلال مرافقها في تسهيل ممارسة الدعارة لبعض النسوة.

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وانتقلت قوة من المباحث إلى المدرسة وبالدخول إلى المدرسة وجدوا المتهمين سوياً، وبسؤالهم عن سبب تواجدهم بالمدرسة أقروا بتواجدهم بها بقصد ممارسة أعمال الدعارة وأرشدوا عن مكان تواجد المتهمين الثالثة والسابع بغرفة العزل الخاصة بالمدرسة وتم ضبطهم في حالة "تلبُس".

واعترف المتهمون جميعاً بقيامهم بممارسة أعمال الدعارة داخل مرافق المدرسة بمساعدة من حارسها نظير مقابل مادي.

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