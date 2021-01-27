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هذا ما حدث حين اشترى أغنى رجل بالعالم قبعة لكلبه الصغير

ماسك يملك كلبين، والقبعة كانت للصغير

هذا ما حدث حين اشترى أغنى رجل بالعالم قبعة لكلبه الصغير

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لندن - العربية.نت

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بكلمات تقل عن عدد أصابع اليد، رفع المنافس الأكبر لجيف بيزوس على لقب "الأغنى" بالعالم، وهو الكندي- الأميركي Elon Musk المولود قبل 49 سنة في جنوب إفريقيا، أسهم شركة مغمورة ومجهولة لكثيرين، فقط لأنه اشترى منها قبعة صوف مشغولة يدوياً لكلبه الصغير.

ماسك، مؤسس شركة Tesla الناشطة بإنتاج السيارات الكهربائية وفي حقل الطاقة البديلة، كتب تغريدة من 4 كلمات في حسابه التويتري، البالغ عدد متابعيه فيه أكثر من 43 مليوناً، وقال: "أحب إتسي إلى حد ما" قاصداً بما قال شركة Etsy المتخصصة ببيع الحرف اليدوية والأدوات المنزلية، وفقاً لما اطلعت عليه "العربية.نت" مما ذكرته وكالة "بلومبيرغ" للأنباء، وبخبرها ورد العجب، وهو أن سعر سهم الشركة ارتفع 8.6% في البورصات بساعات، وأصبح 227.4 دولاراً الآن.

التغريدة والكلب وقبعته التي انتشر خبرها بمعظم العالم
التغريدة والكلب وقبعته التي انتشر خبرها بمعظم العالم

نجد أن تغريدته الواردة صورتها أعلاه، وبالكاد يمكن رؤيتها في حسابه لصغرها، نالت أكثر من 273 ألف إعجاب، وأعاد ما يزيد عن 19 ألفاً تغريدها في حساباتهم، إضافة إلى أن 11.700 كتبوا تعليقات عنها، وبعضهم سأله أن ينشر صورة الكلب والقبعة على الأقل، فلبى إيلون ماسك طلبهم، من دون أن يذكر كم دفع بالقبعة، ولا ذكر أيضاً اسم الكلب المحظوظ.

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