.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

دولتان عربيتان بين العشر الأكثر تطعيما ضد كورونا بالعالم

التسابق على التطعيم بدأ يحتدم

دولتان عربيتان بين العشر الأكثر تطعيما ضد كورونا بالعالم

متابع الغاء المتابعة

لندن- العربية.نت 

نشر في: آخر تحديث:

نشر موقع إحصائي عالمي، جردة بالدول العشر الأكثر تطعيما باللقاحات المضادة لفيروس "كورونا المستجد في العالم، نسبة لعدد السكان، فظهر منها أن "جبل طارق" المعروفة كمنطقة حكم ذاتي تابعة للتاج البريطاني، تفوقت على إسرائيل التي كانت دائما في المقدمة، بتطعيم بلغ حتى أمس السبت 38% من عدد السكان البالغين 34 ألفا، أي 12.866 شخصا.

الجردة التي يعكس بياناتها وأرقامها "غرافيك" تظهر فيه دولتان عربيتان، نشرها موقع علمي للبينات، شهير عالميا باسم Our World in Data المتخذ من جامعة أكسفورد البريطانية مقرا، وفيها نجد أن الولايات المتحدة هي الأكثر تطعيما، حيث بلغ عدد من تلقوا اللقاح 22.858.318 شخصا، إلا أنهم يمثلون 7% من سكانها البالغين 331 مليونا على الأقل، لذلك ظهرت بالدرجة السابعة.

أما الدولتان العربيتان، فهما الإمارات التي حلت ثالثة، بتطعيمها حتى أمس 2.864.167 شخصا، هم 29% من سكانها، وعددهم 9 ملايين، فيما نجد البحرين في الدرجة الخامسة، بتطعيمها 169.810 أشخاص، أي 10% من سكانها، وهم مليون و750 ألفا على الأكثر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة كورونا يتحوّر ويظهر بنسخة "مختلفة جينياً" بكاليفورنيا
7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا! 7 أنواع من الجوع تتحكم بنا.. وتتسبب في زيادة أوزاننا!
"هيبة الدولة" في جيب ابن خال الأسد.. لغز حرّية رامي مخلوف
روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين روسيا تنبش القبور في دمشق بحثا عن رفات جنديين اسرائيليين
بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً بعد أن كان جرعتين.. لقاح كورونا قد يكون سنوياً

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد