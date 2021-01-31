دولتان عربيتان بين العشر الأكثر تطعيما ضد كورونا بالعالم

نشر موقع إحصائي عالمي، جردة بالدول العشر الأكثر تطعيما باللقاحات المضادة لفيروس "كورونا المستجد في العالم، نسبة لعدد السكان، فظهر منها أن "جبل طارق" المعروفة كمنطقة حكم ذاتي تابعة للتاج البريطاني، تفوقت على إسرائيل التي كانت دائما في المقدمة، بتطعيم بلغ حتى أمس السبت 38% من عدد السكان البالغين 34 ألفا، أي 12.866 شخصا.

الجردة التي يعكس بياناتها وأرقامها "غرافيك" تظهر فيه دولتان عربيتان، نشرها موقع علمي للبينات، شهير عالميا باسم Our World in Data المتخذ من جامعة أكسفورد البريطانية مقرا، وفيها نجد أن الولايات المتحدة هي الأكثر تطعيما، حيث بلغ عدد من تلقوا اللقاح 22.858.318 شخصا، إلا أنهم يمثلون 7% من سكانها البالغين 331 مليونا على الأقل، لذلك ظهرت بالدرجة السابعة.

أما الدولتان العربيتان، فهما الإمارات التي حلت ثالثة، بتطعيمها حتى أمس 2.864.167 شخصا، هم 29% من سكانها، وعددهم 9 ملايين، فيما نجد البحرين في الدرجة الخامسة، بتطعيمها 169.810 أشخاص، أي 10% من سكانها، وهم مليون و750 ألفا على الأكثر.