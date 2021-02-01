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سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام؟

عادل إمام
النجم المصري عادل إمام

سرقة 6 كيلو ذهب في مصر.. ما علاقة عادل إمام؟

الحادثة أعادت إلى الأذهان سيناريو فيلم "لصوص لكن ظرفاء" الذي عرض بداية السبعينيات

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القاهرة - أشرف عبد الحميد

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بنفس سيناريو فيلم "لصوص لكن ظرفاء" الذي قام ببطولته الفنان الراحل أحمد مظهر، والفنان عادل إمام بداية السبعينيات، قام لصوص في مصر بسرقة مصاغ من محل ذهب بثقب السقف من شقة أعلى المحل في مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية شمال البلاد.

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وتلقت مديرية أمن الدقهلية بلاغا بسرقة مشغولات ذهبية بلغت 6 كيلو غرامات من محل ذهب يعود لتاجر يدعى يوسف الأزهري، وبمعاينة المحل تبين أن اللصوص قاموا بعملية السطو من خلال فتحة بسقف الشقة التي تعلوه.

قوات من الشرطة المصرية
قوات من الشرطة المصرية

فيما كشفت التحريات بعد معاينة الشرطة، أن اللصوص اقتحموا الشقة العلوية التي غاب عنها أصحابها لسفرهم، وقاموا بثقب فتحة في أرضيتها، حيث تسلقوا منها عبر الحبال إلى الأسفل، مستغلين إغلاقه للإجازة وسرقوا كميات كبيرة من الذهب.

بدورها، قررت الأجهزة الأمنية تشكيل فريق لكشف ملابسات الحادث، وأمرت بتفريغ كاميرات المراقبة في المكان والشوارع المحيطة، والاستماع لأقوال الجيران، وفحص المسجلين، والمشتبه بهم في دائرة القسم، والعاملين بالمحل، والمترددين عليه خلال الفترة الماضية.

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