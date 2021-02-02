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صيدلي أميركي اعتقلوه لإتلافه 600 لقاح يؤمن أن الأرض مسطحة

براندنبورغ، يؤمن أن السماء ليست حقيقية

صيدلي أميركي اعتقلوه لإتلافه 600 لقاح يؤمن أن الأرض مسطحة

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لندن - العربية.نت

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اتضح أن صيدليا أميركيا اعتقله FBI في 31 ديسمبر الماضي، لإقدامه قبلها بيوم على إتلاف 600 جرعة من لقاح Moderma عمدا، لا يؤمن أن السماء حقيقية، بل هي حاجز صنعته الحكومة لمنع الناس من رؤية الذات الإلهية. كما أنه ينكر كروية الأرض ويؤمن أنها مسطحة، وفق ما ورد أمس بصحيفة Daily Beast الأميركية، عما ذكرته للمحققين زميلة له بالعمل في "مركز أورورا الطبي" بولاية ويسكونسن، حيث أخرج Steven Brandenburg البالغ 46 سنة، اللقاحات من الثلاجة وتركها مدة ليلتين ليحل فيها التلف المتعمد.

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اتهموه بعد اعتقاله والتحقيق معه، بتعريض السلامة العامة لخطر متهور من الدرجة الأولى. كما طالته تهمة العبث غشا بوصفة طبية وتجاهل تعريض شخص آخر لخطر الموت أو الإصابة الجسدية، لأنه كان يعلم حين أخرج صندوق اللقاحات من الثلاجة أن التلف سيفسدها، بحسب ما تستنتج "العربية.نت" مما كان ينويه، إضافة إلى تهمة "انتهاك أملاك الغير" في إشارة إلى التصرف بما ليس ملكه، وبطريقة غير مسؤولة تسبب الإساءة لسمعة أصحابها.


وكانت زميلته بالعمل، واسمها سارة، نقلت للمحققين ما سبق وسمعته منه شخصيا، وهو أنه لا يعتقد بأن "كورونا" فيروس حقيقي، وبأن اللقاح مضر لمن سيتم تطعيمهم، من ضمن إيمانه بنظرية المؤامرة، وكانت هي من اكتشف عبثه بصندوق اللقاحات، وسريعا طردوه من العمل، وأبلغوا "أف بي آي" بأمره، فصادر "مكتب التحقيقات الفدرالي" هاتفه المحمول، كما والكومبيوتر الذي يستخدمه، وبعدها قدموه للمحاكمة فأقر باثنتين من تهمه الثلاث.

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