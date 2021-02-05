ثروة قيمتها 60 مليون دولار.. تحتاج إلى كلمة سر

في حادث غريب، صادر مدعون ألمان ما قيمته 50 مليون يورو (60 مليون دولار) من بتكوين من محتال، إلا أن مشكلة جوهرية واحدة واجهتهم كمنت في "كلمة السر". إذ لم يتمكنوا من الحصول على المال بأن المعتقل لم يمنحهم كلمة المرور.

وفي التفاصيل، أعلن مدعون في مدينة كمبتن بولاية بافاريا، أن الرجل حُكم عليه بالسجن لحوالي عامين وقضى فترة سجنه هذه، ملتزما الصمت، بينما بذلت الشرطة جهودا فاشلةو متكررة لكسر الرمز للوصول إلى أكثر من 1700 بتكوين.

وقال سيباستيان مورير لرويترز اليوم الجمعة: "سألناه عنها لكنه لم يفصح.. ربما لا يعرف".

المحفظة الرقمية

وتُخزن البتكوين في تطبيق يعرف باسم المحفظة الرقمية وهي مؤمنة عبر التشفير. وتُستخدم كلمة المرور كمفتاح لفك التشفير لفتح المحفظة والوصول إلى البتكوين، وفي حالة فقد كلمة المرور لا يمكن للمستخدم فتح المحفظة.

وأُدين المحتال بالسجن لمدة تزيد عن عامين بسبب قيامه سرا بتثبيت تطبيق على أجهزة كمبيوتر أخرى لتسخير طاقتها في تعدين أو إنتاج البتكوين.

وحين سجن، كان ما ادخره من بتكوين يساوي جزءا ضئيلا من القيمة الحالية. وارتفع سعر بتكوين على مدى السنة الفائتة، ليبلغ مستوى قياسيا عند 42 ألف دولار في يناير كانون الثاني. وجرى تداولها عند 37 ألفا و577 دولارا اليوم الجمعة، وفقا لموقعه كوينديسك للعملات المشفرة وسلاسل الكتل.

لكن المدعين أكدوا أن الرجل ليس باستطاعته الوصول إلى المال.