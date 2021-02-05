.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

فيديو.. لص في أميركا يسرق سيارة محملة بلقاح كورونا

اللص المشتبه به

فيديو.. لص في أميركا يسرق سيارة محملة بلقاح كورونا

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

لم يتضح هدفه أو دوافعه لارتكاب مثل هذه الجريمة التي لن تفيده كثيرا، فقد أعلنت الشرطة في مدينة بلانت سيتي بولاية فلوريدا الأميركية أنها تبحث عن رجل سرق سيارة محملة بجرعات لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقالت الشرطة إن سيارة من نوع "هيونداي أكسنت" مع لوحة أرقام ولاية فلوريدا تعرضت للسرقة يوم 3 فبراير الجاري.

وطلبت الشرطة المساعدة حيث نشرت في صفحتها على "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر فيه رجل مشتبه به بسرقة السيارة التي كانت تحتوي على جرعات اللقاح.

يشار إلى أن شحنة اللقاح كانت مخصصة للتوزيع في مركز تطعيم بلانت سيتي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق كيف حاولت إيران تجنيد جواسيس لها ضد الولايات المتحدة بالعراق
شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة شاهد جزائرياً يعثر على والدته التي ظل يبحث عنها 59 سنة

الأكثر قراءة

السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين السعودية.. تخفيف حكم الإعدام إلى السجن 10 سنوات بحق 3 مدانين
لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية لبنان.. شركة ألمانية: ما وجدناه بالمرفأ قنبلة ثانية "مدمرة"
هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري هذا ما قاله الناجي البريطاني بعد أن أنقذه السعودي الشمري
كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا كانت سجينة في إيران وزوجها يخونها مع صديقتها بأستراليا
حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين حشود للجيشين السوداني والإثيوبي قرب منطقتين حدوديتين
بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف بيتكوين تخترق مستويات تاريخية بعد كشف "تسلا" عن استثمار ضخم

قبل أن تذهب

بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028
بلومبيرغ تفاجئ العالم: نهاية كورونا 2028

اكتشف المزيد