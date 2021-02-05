فيديو.. لص في أميركا يسرق سيارة محملة بلقاح كورونا

لم يتضح هدفه أو دوافعه لارتكاب مثل هذه الجريمة التي لن تفيده كثيرا، فقد أعلنت الشرطة في مدينة بلانت سيتي بولاية فلوريدا الأميركية أنها تبحث عن رجل سرق سيارة محملة بجرعات لقاح مضاد لفيروس كورونا.

وقالت الشرطة إن سيارة من نوع "هيونداي أكسنت" مع لوحة أرقام ولاية فلوريدا تعرضت للسرقة يوم 3 فبراير الجاري.

وطلبت الشرطة المساعدة حيث نشرت في صفحتها على "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر فيه رجل مشتبه به بسرقة السيارة التي كانت تحتوي على جرعات اللقاح.

يشار إلى أن شحنة اللقاح كانت مخصصة للتوزيع في مركز تطعيم بلانت سيتي.