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تهنئة للإمارات.. ناسا تغرد ببيت شعر للمتنبي

مسبار الأمل

تهنئة للإمارات.. ناسا تغرد ببيت شعر للمتنبي

ناسا تغرد باللغة العربية وببيت شعر للمتنبي

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دبي - العربية.نت

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ببيت شعر من قصيدة للشاعر العربي الكبير أبو الطيب المتنبي، قدمت وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" تهنئة لافتة لدولة الإمارات بمناسبة نجاح مهمة "مسبار الأمل" في الوصول إلى كوكب المريخ.

إلى ذلك، نشر حساب تويتر للمركبة "بيرسيفيرانس" التابعة لناسا، التي تقوم بمهمة في المريخ، تغريدة موجهة إلى حساب مسبار الأمل، جاء فيها: "تهانينا لوصولك إلى المريخ!. وبكلمات الشاعر المتنبي: إذا غامرت في شرف مروم فَلا تقنع بما دون النجوم".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن مدير مشروع مسبار الأمل الإماراتي، عمران شرف، نجاح مهمة المسبار ووصوله لمدار الالتقاط حول الكوكب الأحمر، ليكون بذلك أول مسبار عربي ينطلق خارج مدار الأرض لاستكشاف المريخ.

وفي وقت سابق، أفاد مراسل العربية، أن مركز التحكم أكد ‬⁩ بدء عملية حرق الوقود في المسبار، استعدادًا لدخوله مدار الالتقاط حول المريخ.

كما أكد مدير المشروع عمران شرف، أن أنظمة المسبار تعمل بشكل جيد، وتم تنفيذ الأوامر الذاتية حسب المتوقع.

ففي تمام الساعة 7:42 دقيقة (بتوقيت الإمارات) دخل مسبار الأمل إلى مدار كوكب المريخ، وهي لحظة تختصر 6 سنوات من العمل الدؤوب والمستمر لفريق كامل من المهندسين الإماراتيين الذين قضوا 5.5 مليون ساعة عمل.

المسبار المنطلق بسرعة 121,000 كم/س، عليه أن يخفض سرعته بدفع عكسي لمدة 27 دقيقة ليصل إلى سرعة تقدر بـ 18,000 كم/س.

وتعتبر الإمارات العربية المتحدة أول دولة عربية، وخامس دولة في العالم تصل إلى المريخ على الإطلاق.

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