ظهر خالد باطرفي، زعيم تنظيم "القاعدة في جزيرة العرب" في فيديو بثه أمس الأربعاء موقع "ملاحم" التابع إعلاميا للتنظيم المتطرف، برغم أن تقريراً أصدرته الأمم المتحدة قبل أيام، ذكرت فيه أنه معتقل منذ أكتوبر الماضي، وهو ما شكك به موقع SITE المتخصّص من الولايات المتحدة بمراقبة مواقع الجماعات المتطرّفة، كما شكك به مسؤولان قبليان محليان في "محافظة البيضاء" بالوسط اليمني، حيث ينشط التنظيم، وقالا لوكالة الصحافة الفرنسية، إن هناك احتمالاً كبيراً بأن من تم اعتقاله قيادي آخر في الجماعة، وليس باطرفي.

في الفيديو، وهو بعنوان "أميركا والأخذ الأليم" ومدته 20 دقيقة، يقول "باطرفي" البالغ 40 أو 41 سنة، والمعروف بلقب "أبو مقداد الكندي" أيضاً: "ما حادثة الكونغرس إلا غيض من فيض مما سيأتي عليهم" في إشارة إلى الهجوم الذي استهدف الكونغرس في 6 يناير الماضي، وهي عبارة قالها ليثبت أن الفيديو حديث، ولينفي ما ورد عن اعتقاله بالتقرير الذي أعدّه فريق مراقبة تابع للأمم المتحدة وتسلم مجلس الأمن نسخة عنه، وفيه ورد أيضاً أن اعتقاله كان خلال عملية قتل فيها نائبه سعد عاطف العولقي.

وما يعزز الشكوك أيضاً بتقرير الأمم المتحدة، عدم كشفه عن مكان احتجاز باطرفي الذي تولى في فبراير 2020 قيادة التنظيم بعد مقتل زعيمه السابق "قاسم الريمي" بضربة جوية في اليمن قامت بها الولايات المتحدة المعتبرة التنظيم الذي نشأ في 2009 باسم "القاعدة في جزيرة العرب" أخطر فروع "القاعدة" بالعالم، فقد استغل الحرب الدائرة منذ 2014 بين المتمردين الحوثيين والسلطة اليمنية لتعزيز نفوذه في الجنوب والجنوب الشرقي اليمنيين، إلا أن هجماته تراجعت كثيراً في الفترة الماضية بعد ضربات جوية أميركية مكثفة وعمليات على الأرض.