شاهد رئيس بيلاروسيا تداهمه نوبة سعال حاد ويختنق صوته

سعال حاد، داهم الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، وهو يلقي كلمة اليوم الخميس أمام "جمعية عموم الشعب" بالعاصمة مينسك، فرجّح سريعا أن "كورونا" المستجد عاد إليه، وقال وهو يتوقف مؤقتا عن متابعة كلمته التي استغرقت 3 ساعات: "أعتذر.. يبدو أن العدوى عاودتني" إشارة إلى إصابته بها في يوليو الماضي، من دون أعراض.

ومع أن المعروف بلقب "آخر طغاة أوروبا الأحياء" كشف للحضور الذين كان معظمهم بكمامة، أنه يعاني من السعال منذ 3 أيام بلا توقف، إلا أن بعضهم اعتقد أن ما قاله كان تعليقاً ساخراً، لذلك علا تصفيقهم في القاعة تأييداً له، على حد ما نجد في فيديو تعرضه "العربية.نت" أدناه، وفيه نلاحظ أحدهم يثبت الكمامة أكثر على وجهه حين لاحظ السعال الحاد عليه، كما واختناق صوته ببحة مشهودة، لحظة إعلانه عن إعداد نسخة ثالثة من تعديلات دستورية، يليها تنظيم استفتاء دستوري أوائل العام المقبل.

لوكاشينكو، البالغ 66 سنة، والمستمر منذ منتصف 1994 بالحكم، قال بحسب ما بثت الوكالات، إنه لا يصدق إعلان المعارضة نيتها تنظيم انتخابات رئاسية جديدة بعد تغيير السلطة في البلاد، لكنه تعهد من جانبه بإجراء "انتخابات نزيهة وشفافة" واشترط لتخليه عن الحكم ضمان السلام والنظام والالتزام التام بالقانون وعدم تنظيم أي حملات احتجاجية في البلاد، إضافة إلى عدم ملاحقة مؤيديه.