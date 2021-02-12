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إعصار يضرب بلدة تركية ويسفر عن إصابة 16 شخصا

دمار من جراء إعصار تركيا
دمار من جراء إعصار تركيا

إعصار يضرب بلدة تركية ويسفر عن إصابة 16 شخصا

عمدة البلدة: "تشيشمي جنة على الأرض.. قاست الجحيم الليلة الماضية"

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أنقرة (تركيا) - أسوشييتد برس 

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أفاد مسؤولون وتقارير، الجمعة، أن إعصارًا صغيرًا ضرب بلدة على ساحل بحر إيجة التركي، مخلفًا آثار دمار، كما أدى لإصابة 16 شخصًا.

ووقع الإعصار في ساعة متأخرة من مساء الخميس في منتجع تشيشمي، على بعد نحو 90 كيلومترا غرب مدينة إزمير. واقتلع الإعصار أشجارا، وأزال قرميد الأسقف، وأزاح سيارات، وأسقط رافعة. وانقلبت 4 قوارب على الأقل.

وكانت المنطقة الأشد تضررا هي موقع بناء فيلات صيفية، حيث سقطت الرافعة وانقلبت حاوية يشغلها عمال البناء. وذكرت وكالة أنباء الأناضول الحكومية أن 16 عاملاً أصيبوا بجروح، من بينهم عامل نقل إلى المستشفى بكسر في الساق.

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ونقلت الوكالة التركية عن عمدة البلدة أكرم أوران قوله: "تشيشمي، جنة على الأرض، قاست الجحيم الليلة الماضية".

كما تسببت الرياح القوية والعاصفة بأضرار في بلدة أورلا القريبة، ودمرت مئات الصوبات التجارية.

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