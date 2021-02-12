ماذا قالت رغد صدام حسين عن الوجود الإيراني في العراق؟

قالت رغد صدام حسين لـ"العربية"، إن إيران استباحت العراق، مؤكدة رفضها تقسيم بلادها.

كما تحدثت رغد صدام حسين عن ذكرياتها مع والدها صدام حسين في لقاء خاص وحصري على ⁧"العربية"، يبث يوميا بدءاً من الاثنين، ويذاع الجزء الأول منه على الساعة 16:00 غرينتش، 7:00 بتوقيت ⁧السعودية.

⁧#رغد_صدام_حسين⁩ تتحدث للعربية عن استباحة ⁧#إيران⁩ لـ ⁧#العراق⁩ ورفض تقسيم بلادها. إضافة إلى ذكرياتها مع والدها ⁧#صدام_حسين⁩. لقاء خاص وحصري على ⁧#العربية⁩ يوميا بدءاً من الاثنين الجزء الأول 16:00 غرينتش 7:00 بتوقيت ⁧#السعودية pic.twitter.com/CHqBNASPc0 — ا لـ ـعـ ـر بـ ـيـ ـة (@AlArabiya) February 11, 2021

وتكشف ابنة صدام حسين في سلسلة لقاءات يديرها الزميل صهيب شراير عن حقيقة رغبتها في القيام بدور سياسي في العراق بالفترة المقبلة.

كما تتناول في حديثها الوضع الراهن في العراق، ووحدة شعبه في مواجهة التدخلات الإيرانية في العراق.

إلى ذلك ستتحدث عن تفاصيل الخطابات التي كانت تتلقاها من والدها أثناء محاكمته، وعن مكان جثة والدها صدام حسين الآن.

وستكشف رغد عن تفاصيل جديدة حول ما وصفتها بالخيانة التي أدت لمقتل شقيقيها عدي وقصي.

كما لن يخلو اللقاء من الحديث عن الكثير من الذكريات التي جمعتها مع والدها، وظروف زواجها من حسين كامل ثم مقتله.