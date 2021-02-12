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ماذا قالت رغد صدام حسين عن الوجود الإيراني في العراق؟

صورة من مقابلة رغد صدام حسين مع العربية
رغد صدام حسين أثناء المقابلة

ماذا قالت رغد صدام حسين عن الوجود الإيراني في العراق؟

تحدثت رغد صدام حسين عن ذكرياتها مع والدها صدام حسين في لقاء خاص وحصري على ⁧"العربية"

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دبي - قناة العربية

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قالت رغد صدام حسين لـ"العربية"، إن إيران استباحت العراق، مؤكدة رفضها تقسيم بلادها.

كما تحدثت رغد صدام حسين عن ذكرياتها مع والدها صدام حسين في لقاء خاص وحصري على ⁧"العربية"، يبث يوميا بدءاً من الاثنين، ويذاع الجزء الأول منه على الساعة 16:00 غرينتش، 7:00 بتوقيت ⁧السعودية.

وتكشف ابنة صدام حسين في سلسلة لقاءات يديرها الزميل صهيب شراير عن حقيقة رغبتها في القيام بدور سياسي في العراق بالفترة المقبلة.

كما تتناول في حديثها الوضع الراهن في العراق، ووحدة شعبه في مواجهة التدخلات الإيرانية في العراق.

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إلى ذلك ستتحدث عن تفاصيل الخطابات التي كانت تتلقاها من والدها أثناء محاكمته، وعن مكان جثة والدها صدام حسين الآن.

وستكشف رغد عن تفاصيل جديدة حول ما وصفتها بالخيانة التي أدت لمقتل شقيقيها عدي وقصي.

كما لن يخلو اللقاء من الحديث عن الكثير من الذكريات التي جمعتها مع والدها، وظروف زواجها من حسين كامل ثم مقتله.

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