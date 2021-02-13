وصية بـ 5 ملايين دولار لكلبة أليفة

لن تكون حياة الكلبة لولو التي توفي صاحبها في ولاية تينيسي مؤخرًا حياة كلاب عادية.

ذكرت قناة "دبلو تي في إف" أن الكلبة لولو، البالغة من العمر 8 سنوات، ستعيش حياة رغد في ناشفيل بعد أن ورثت خمسة ملايين دولار، بحسب وصية مالكها.

وقالت مارثا بيرتون، المسؤولة عن رعاية لولو، للقناة، إن بيل دوريس، مالك الكلبة، كان رجل أعمال ناجحا ولم يكن متزوجًا وتوفي أواخر العام الماضي.

وتنص وصيته على تخصيص هذا المبلغ لرعاية لولو. وتسمح الوصية بسداد مبلغ معقول لبيرتون، مقابل رعاية الكلبة.

وقالت بيرتون، التي كانت صديقة لدوريس وكانت تعتني بالكلبة عندما يسافر: "لقد كان يحب الكلبة حقًا".

وأضافت أنها لا تعلم ما إذا كان بإمكانها إنفاق 5 ملايين دولار على لولو.

واختتمت بابتسامة: "حسنًا، سأحاول".