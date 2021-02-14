فتى مغربي يدهش زيدان في تدريبات ريال مدريد.. من هو؟

فتى مغربي لم يتجاوز الثامنة عشرة من عمره أبهر مدرب ريال مدريد، زين الدين زيدان، خلال استعدادات "الميرنغي" لمواجهة فالنسيا في الدوري الإسباني.

وكان مارفل قد بدأ مسيرته في البداية مع صغار الريال في موسم 2010-2011، وبعدها انتقل إلى أتلتيكو مدريد وصولاً إلى رايو فاليكانو في موسم 2015-2016، وعاد من جديد إلى "الفريق الملكي" بداية من موسم 2016-2017 حتى وصوله إلى فريق الشباب باء، وفق صحيفة "أس" الإسبانية.

مدافع قوي وسريع في الانطلاقات

إلى ذلك وصفه مدربوه في أكاديمية الريال بأنه "مدافع قوي وسريع في الانطلاقات ورائع في الكرات الهوائية، ويحصن دفاعات فريقه بشكل جيد"، لافتين إلى أنه "يبذل كل ما بوسعه داخل الملعب، ويتمتع بتسديدات قوية، يستخدمها في التسديد من مسافات بعيدة، كما أنه يمنح مدربيه خيارات عديدة للاستعانة بخدماته".

وولد مارفل في الدار البيضاء بالمغرب في 7 يناير 2003، ويحمل جنسية مزدوجة (إسبانية ومغربية)، واسمه الحقيقي مارفيلوس أنطولين جارزون. ويتمتع اللاعب بإمكانيات عالية، وقوة بدنية قوية. وعاش حياة متواضعة في بداية عمره، لا سيما أنه وصل إلى إسبانيا ودخل ملجأ في طفولته كما أن مسيرته بمثابة قصة حقيقية لتجاوز كل الصعاب.