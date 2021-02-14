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"البحث عن قتلة الحريري".. فيلم لـ"العربية" من 3 أجزاء

"البحث عن قتلة الحريري".. فيلم لـ"العربية" من 3 أجزاء

شبكة العربية تعرض 3 أجزاء عن أهم محطات الحريري السياسية وخلافه مع الأسد

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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على مدار 3 أيام متتالية ابتداء من الجمعة، وتوافقا مع ذكرى اغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق رفيق الحريري قبل أكثر من ١٥ عاما، تبث شبكة "العربية"، فيلما من ٣ أجزاء بعنوان "البحث عن قتلة الحريري".

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ويوثق الفيلم لحظات الاغتيال، مستقصياً الأدلة وشهادات عينية تسلط الضوء على ملابسات الحادثة.

تساؤلات!

لماذا اغتيل الحريري؟، ومن حرّض على الاغتيال ومن نفذه؟.. هذه التساؤلات وغيرها يجيب صنّاع الفيلم عنها في عمل يتناول الحادثة وما رافقها وأعقبها من تطورات سياسية وأمنية، وكذلك خلفيتها ومسبباتها، حيث نستمع لشهادات الضيوف وتحليلاتهم عن أهم محطات رفيق الحريري لمعرفة السياق السياسي الذي له علاقة باغتياله، ومن أبرزها الخلافات بين الرئيس السوري بشار الأسد ورفيق الحريري.

إلى ذلك، يسرد الفيلم الوثائقي أيضا مساعي المجتمع الدولي لكشف قتلة الحريري ومحاكمتهم، وما ترتب على الاغتيال من قرارات وانعكاسات في المنطقة.

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