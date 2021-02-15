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هاري وميغان ينتظران طفلهما الثاني.. والملكة سعيدة

THUMBNAIL_ هاري وميغان بلا ألقاب.. وهذه الأموال عليهما ردها

هاري وميغان ينتظران طفلهما الثاني.. والملكة سعيدة

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دبي - العربية.نت

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أعلن الناطق باسم ميغان ماركل والأمير البريطاني هاري لوسائل الإعلام البريطانية مساء الأحد أن ماركل حامل بطفلها الثاني.

إلى ذلك، أوضح الناطق باسم الزوجين اللذين تخلّيا عن المهمات الملكية الرئيسية "يمكننا أن نؤكد أن آرتشي الابن الأول لدوق ودوقة ساسكس سيكون أخا كبيرا".

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وكانت ميغان ماركل كشفت أنها فقدت جنينا إثر إجهاض تلقائي الصيف الماضي.

وكتبت دوقة ساسكس في مقالة نشرتها صحيفة "نيويورك تايمز" عن الألم الذي قاسته مع زوجها بسبب هذه الحادثة التي حدثت في تموز/يوليو الماضي "علمت في اللحظة التي كنت أضمّ طفلي الأول بين ذراعيّ، أني سأفقد طفلي الثاني".

وأثار هاري وميغان خضة كبيرة في العائلة الملكية البريطانية إثر إعلانهما الانسحاب من الحياة الملكية.

وقد أنهى الزوجان التزاماتهما داخل الأسرة الملكية في آذار/مارس إثر تقارير أفادت عن عدم رضى ميغان ماركل عن وضعها داخل العائلة واستيائها الكبير من تدخل وسائل الإعلام في حياتها.

الجميع سعداء

وقال متحدث باسم قصر بكنجهام إن الملكة اليزابيث ملكة بريطانيا وجميع أفراد العائلة الملكية سعداء لسماع هذا النبأ.

وأضاف المتحدث أن الملكة وزوجها الأمير فيليب، والأمير تشارلز والد هاري، والعائلة كلها "سعداء" ويتمنون للزوجين السعادة.

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