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بالصور.. زوجة زعيم كوريا الشمالية تظهر لأول مرة منذ عام

North Korean leader Kim Jong Un and his wife Ri Sol Ju watch a performance that commemorated the Day of the Shining Star, the birth anniversary of the late leader Kim Jong Il at the Mansudae Art Theatre in Pyongyang, North Korea in this undated photo released by North Korea's Korean Central News Agency (KCNA) on February 17, 2021. KCNA via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. REUTERS IS UNABLE TO INDEPENDENTLY VERIFY THIS IMAGE. NO THIRD PARTY SALES. SOUTH KOREA OUT. NO COMMERCIAL OR EDITORIAL SALES IN SOUTH KOREA. TPX IMAGES OF THE DAY
ري سول جو وكيم يونغ أون خلال الحفل
كوريا الشمالية

بالصور.. زوجة زعيم كوريا الشمالية تظهر لأول مرة منذ عام

رافقت ري سول جو زوجها كيم يونغ أون في حفل موسيقي بمناسبة أحد أكبر الأعياد بالبلاد

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سيول - رويترز 

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ظهرت ري سول جو، زوجة الزعيم الكوري الشمالي كيم يونغ أون، في وسائل الإعلام الرسمية اليوم الأربعاء لأول مرة منذ أكثر من عام، حيث رافقت زوجها في حفل موسيقي بمناسبة أحد أكبر الأعياد بالبلاد.

ري سول جو وكيم يونغ أون خلال الحفل
ري سول جو وكيم يونغ أون خلال الحفل

ونشرت "رودونج سينمون" الصحيفة الرسمية لـ"حزب العمال" الحاكم صوراً لهما في الحفل الذي أقيم بمناسبة عيد ميلاد الزعيم الراحل كيم يونغ إيل، والد كيم يونغ أون.

وغالباً ما رافقت ري زوجها في المناسبات العامة الكبرى لكنها لم تُشاهد منذ يناير من العام الماضي عندما شاركت في حدث بمناسبة عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، مما أثار تكهنات حول صحتها واحتمال حملها.

ري سول جو وكيم يونغ أون خلال الحفل
ري سول جو وكيم يونغ أون خلال الحفل
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وابتسم الزوجان أثناء مشاهدة الحفل الموسيقي في مسرح مانسوداي للفنون في العاصمة بيونغ يانغ. وخلافاً لعدة أحداث سابقة لم يظهر أي شخص في الصور التي نشرتها الصحيفة وهو يضع الكمامة أو يحافظ على تدابير التباعد الاجتماعي.

ولم تؤكد كوريا الشمالية أي حالات إصابة بفيروس كورونا، لكن وكالة الاستخبارات الوطنية في كوريا الجنوبية تقول إنه لا يمكن استبعاد تفشي المرض هناك لأن كوريا الشمالية كان لها تعاملات نشطة مع الصين، التي ظهر فيها الفيروس لأول مرة، قبل إغلاق الحدود في أوائل العام الماضي.

ري سول جو وكيم يونغ أون خلال الحفل
ري سول جو وكيم يونغ أون خلال الحفل
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