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شاهد الفندق الذي بناه ترمب بعامين ينهار بعشرين ثانية

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شاهد الفندق الذي بناه ترمب بعامين ينهار بعشرين ثانية

في مدينة "أتلانتيك سيتي" بولاية نيوجرسي ومكون من 39 طابقاً

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لندن- العربية.نت

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هدم الديناميت، أمس الأربعاء، فندقا بناه ترمب في مدينة "أتلانتيك سيتي" بولاية نيوجرسي، وبعشرين ثانية تقريبا انهار Trump Plaza المكون من 39 طابقا، وتحول إلى تلة من الأنقاض، وهو الذي اعتاد المشاهير على ارتياده منذ بنائه كفندق وكازينو في 1984 إلى أن أغلق أبوابه في 2014 بعد تعرضه للإفلاس.

كان أول ما بناه ترمب من عقارات في المدينة، ثم باعه في 2016 للمليونير الأميركي Carl Icahn المعروف بأنه كان صديقا لترمب ومشاركا في بعض استثماراته، إلا أن هدمه "كان نهاية لحقبة غير عظيمة" وفق تعبير صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.


وذكرت وسائل إعلام محلية في المدينة، أن هدم الفندق اجتذب متفرجين، ممن دفع بعضهم مقابل رؤية الانفجار الداخلي عن قرب، ومنهم أميركية اسمها Jennifer Owen وقالت لنيويورك تايمز إنها دفعت 575 دولاراً في مزاد للحصول على مقعد بالصف الأمامي، مع وجبة إفطار فاخرة في مبنى على الواجهة البحرية مع إطلالة مباشرة على عملية الهدم التي تمت بوضع عبوات ديناميتية في أماكن استراتيجية على الهيكل الداعم للمبنى، بحيث جعلته يسقط على قاعدته رأسيا، مع انحراف بسيط نحو الشمال الشرقي، فظهر وكأنه ينهار ملتويا بحسب ما يبدو في الفيديو المعروض.

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