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أسلحة الحرب تتحول إلى أدوات موسيقية في صربيا

Cellist Milica Svirac plays a cello converted from a bazooka and army gas bucket, made by Serbian sculptor Nikola Macura at his studio, in Novi Sad on February 1, 2021. Macura, 42, is trying to transform these former forces of destruction into vessels of creation in a region that still bears the scars from the 1990s wars that unravelled Yugoslavia
آلة تشيلو مصنوعة من أسلحة

أسلحة الحرب تتحول إلى أدوات موسيقية في صربيا

نجح نحّات صربي في تحويل مدفع وقارورة عسكرية للغاز إلى آلة تشيلو، وصنع غيتاراً من بندقية "زاستافا إم 70" وخوذة للجيش اليوغوسلافي، وجمع كماناً من مشط رشاش وصندوق إسعافات أولية

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نوفي ساد (صربيا) – فرانس برس

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كل أسبوع يتجول النحات الصربي نيكولا ماكورا في ساحة تحوي مخلفات عسكرية بحثاً عن الأصوات.

من خلال البحث بين بنادق وخوذات وصواريخ مهملة، يضرب بأصابعه على الأسلحة القديمة للعثور على قطع يمكنه نقلها إلى الاستوديو الخاص به وتحويلها إلى آلات موسيقية.

يحاول الرجل البالغ من العمر 42 عاماً تحويل أدوات التدمير السابقة هذه إلى وسائل للإبداع في منطقة ما زالت تحمل ندوباً من حروب التسعينات التي دمرت يوغوسلافيا.

نيكولا ماكورا يتجول في "مقبرة للأسلحة" بحثاً عن الإلهام
نيكولا ماكورا يتجول في "مقبرة للأسلحة" بحثاً عن الإلهام

وهو نجح في تحويل مدفع وقارورة عسكرية للغاز إلى آلة تشيلو، وصنع غيتاراً من بندقية "زاستافا إم 70" وخوذة للجيش اليوغوسلافي، وجمع كماناً من مشط رشاش وصندوق إسعافات أولية، من بين أشياء أخرى.

وقال ماكورا، وهو أستاذ مساعد في أكاديمية نوفي ساد للفنون في شمال صربيا: "البنادق تحيطنا في كل مكان. نحن محاطون بالدمار لدرجة أننا لم نعد نلاحظه".

وهناك عدد هائل من المواد التي يمكن استخدامها. فمنذ انتهاء الحروب المتعاقبة، أصبح بيع المعدات العسكرية الخارجة عن الخدمة مقابل مبلغ زهيد مشهداً مألوفاً في كل أنحاء البلاد.

وتحتوي هذه "مقابر الأسلحة" في صربيا، بنادق وقنابل وأقنعة واقية من الغاز وكذلك مركبات قتالية ورادارات، وحتى قطع ضخمة من طائرات حربية.

وهدف النحات هو إنشاء أوركسترا كاملة تجوب أنحاء المنطقة وتقدم عروضاً موسيقية مع وجود محاربين سابقين ضمن الفرقة.

وأوضح قائلاً: "أريد منح أولئك الذين شاركوا في الحرب فرصة لاستخدام الأسلحة التي استخدموها في الحرب لابتكار الموسيقى".

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وهو استقدم إلى مشروعه الفنان التشكيلي والمحارب السابق سرديان ساروفيتش الذي يحب العزف على غيتار مصنوع من بندقية وخوذة.

وروى ساروفيتش لوكالة "فرانس برس" قائلاً: "تتحول هذه البندقية آلة موسيقية حصراً. عندما أمسكها بين يدي وأعزف عليها، لا يقلقني إلا طريقة مواءمتها مع الموسيقى".

مشروع ماكورا التالي هو تحويل دبابة عسكرية إلى آلة إيقاعية لخمسة موسيقيين والتي يخطط لطلائها باللون الزهري.

وختم ضاحكاً: "صنع أداة موسيقية من دبابة؟ إنه كصنع آلة موسيقية من بندقية. مستحيل".

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