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جديد "إل تشابو"..أقرب مقربي بارون المخدرات بقبضة أميركا

ال تشابو
إيما كورونيل إيسبورو زوجة إل تشابو

جديد "إل تشابو"..أقرب مقربي بارون المخدرات بقبضة أميركا

السيدة متهمة بمساعدة زوجها في إدارة إمبراطوريته الإجرامية التي تقدر بمليارات الدولارات والتآمر على تهريبه

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واشنطن - بندر الدوشي

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ألقت السلطات الأميركية القبض على إيما كورونيل إيسبورو، زوجة أشهر مهربي مخدرات في المكسيك، والمعروف باسم "إل تشابو"، يوم الاثنين، ووجهت إليها تهمة مساعدة زوجها في إدارة إمبراطوريته الإجرامية التي تقدر بمليارات الدولارات والتآمر على تهريبه بعد أن قبض عليه في عام 2014.

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في التفاصيل، خضعت السيدة كورونيل وهي ملكة جمال سابقة، للتحقيق مدة عامين على الأقل من قبل السلطات الفيدرالية الأميركية كونها متواطئة مع زوجها خواكين غوزمان لويرا الذي أدين في محاكمة في عام 2019 في بروكلين بتهمة التخطيط لمؤامرة مخدرات ضخمة وحكم عليه بعد ذلك بالسجن مدى الحياة.

مؤامرة معقدة

وقالت وثائق المحكمة المرفوعة في قضية السيدة كورونيل، إنها نقلت رسائل إلى السيد غوزمان لمساعدته في شحن وتهريب المخدرات من 2012 إلى 2014 ومساعدته للهروب من العدالة حين كان مطلوباً للسلطات الأميركية والمكسيكية لسنوات.

وظهرت أدلة في محاكمة السيد غوزمان تشير إلى أن السيدة كورونيل كانت أيضاً عنصراً رئيسياً في مؤامرة معقدة لإخراجه من سجن ألتيبلانو في المكسيك عن طريق حفر نفق بطول ميل في زنزانته.

بارون المخدرات المكسيكي خواكيم إل تشابو غوزمان
2 صور بارون المخدرات المكسيكي خواكيم إل تشابو غوزمان
2 صور
بارون المخدرات المكسيكي خواكيم إل تشابو غوزمان
بارون المخدرات المكسيكي خواكيم إل تشابو غوزمان
زوجة إل تشابو
زوجة إل تشابو

وتبلغ السيدة كورنيل من العمر 31 عاما، وتحمل الجنسيتين الأميركية والمكسيكية، وكان تم احتجازها في مطار دالاس الدولي بالقرب من واشنطن.

فيما من المقرر أن تمثل لأول مرة أمام محكمة فيدرالية يوم الثلاثاء، عبر مؤتمر بالفيديو في المحكمة الجزئية الأميركية لمقاطعة كولومبيا.

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