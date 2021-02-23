"العربية بودكاست".. مجموعة جديدة ومتنوعة من البرامج المتخصصة

تطلق قناة العربية في الأول من مارس "العربية بودكاست" وهي خدمة جديدة تأتي تماشيا مع التوسع العالمي والاهتمام بالبودكاست في السنوات الأخيرة.

وتسعى العربية بودكاست إلى إنتاج محتوى عربي يصل إلى قواعد جماهيرية جديدة، من خلال مجموعة جديدة ومتنوعة من البرامج المتخصصة بالاقتصاد والسياسة والمجتمع والفن فضلا عن نشرات متخصصة في مجالات مختلفة وغيرها والتي تهم المستمع العربي أينما كان وفي أي وقت من خلال هواتفهم وأجهزتهم المحمولة.

تتنوع قائمة البرامج التي سيقدمها متخصصون في مجالات متعددة، مثل برنامج "الحكاية" الذي يعنى بأحداث حصلت كان لها دور في تغيير مجرى التاريخ وخلف كل حدث حكايات لها أبطالها و عناصرها تخص أطرافا ومناطق مختلفة ساهمت أيضا بدورها في كتابة هذا التاريخ، وفي كل حلقة حكاية كان لها أثر في كتابة سطر من التاريخ على مختلف الأبعاد السياسية، العلمية، الفنية، الاجتماعية والدينية.

وبرنامج "كلام منطقي" حيث يسافر المستمع إلى رحلة عقلانية بحثية تحليلية بين زوايا موضوعات وقضايا تمس حياتنا المعاصرة من علم النفس إلى التكنولوجيا، الصحة، الاقتصاد، علم الاجتماع، كتب و كتاب... من الرائج إلى غير المعلوم.

وفي برنامج "حياتهم" يأخذ المستمع لجولة للتعريف بغرائب أو عادات أو تقاليد غير معروفة لدى الجمهور أو حتى أشياء يعرفونها دون العلم بخلفيتها أو أصلها.

كما تحوي "العربية بودكاست" البرامج المفضلة لدى جمهور العربية التي تبث عبر قناتها الإخبارية مثل "سؤال مباشر" ، "البعد الآخر" ،"الذاكرة السياسية"، "مستقبل الطاقة" وغيرها من برامج العربية الأخرى.

الخدمة متاحة عبر صفحة العربية بودكاست الخاصة بالإضافة إلى Google Podcast ، Apple Podcast ، Soundcloud و Spotify.