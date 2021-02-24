بالصور.. تعرض نجم الغولف الأميركي تايغر وودز لحادث خطير

تعرض نجم الغولف الأميركي تايغر وودز لإصابات بساقه الثلاثاء في انقلاب سيارته في إحدى ضواحي لوس أنجلوس وخضع لعملية جراحية.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة لوس أنجلوس في بيان إن وودز كان وحده في السيارة، وكان لا بد من إخراجه منها، مضيفة أنه لم تكن هناك سيارات أخرى متورطة في الحادث.

كما ذكرت السلطات أن سيارة إسعاف نقلت وودز إلى المستشفى في حالة خطيرة. وقد تعرضت السيارة لأضرار بالغة.

من جهته أكد مدير أعمال اللاعب، مارك شتاينبرغ، أن "تايغر وودز تعرض لحادث سيارة هذا الصباح في كاليفورنيا حيث تعرض لإصابات متعددة في الساق"، مضيفاً أنه يخضع حالياً لعملية جراحية.

إلى ذلك أفاد مسؤولون بأن الحادث وقع قبل الساعة 7:15 من صباح الثلاثاء بقليل.

يشار إلى أن وودز كان في لوس أنجلوس خلال عطلة نهاية الأسبوع كمضيف لبطولة Genesis Invitational في ريفييرا، حيث قدم الكأس.