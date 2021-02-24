فرنسي يقدم وصفات الطبخ.. بلغة الإشارة

في طريقة لمساعدة الصم والبكم، أقدم أحد الطهاة الشباب الفرنسيين على إطلاق قناة يوتيوب خاصة بهذه الفئة، إذ يقوم الشيف بمخاطبة متابعيه عن طريق لغة الإشارة أثناء تحضير أطباقه.

شون الفرنسي ابن الثانية والعشرين عاماً الذي تعلم لغة الصم وأتقنها وأصبح اليوم يقدم وصفات الطبخ بها، تصله الكثير من رسائل الشكر على ما يفعله للصم والبكم.

وتساءل شون "لماذا لا نشكر أحد البريطانيين عندما يقدم مقاطع فيديو باللغة الإنجليزية؟ إنه من غير الضروري اعتبار لغة الصم لغة غير عادية".

ويرى شون أن لغةَ الطهي كما لغةُ الموسيقى عالمية، ملاحظاً أنه يوجدُ إقبال كبير من الجيل الشاب من الصُّمّ وثقيلي السَّمع على احتراف مهنة الطهي فهي وقبل كلِّ شيء تعتمدُ على حاستي الشم والتذوق اللتين أصبحتا حديثَ العصر بسبب فيروس كورونا، ويقول إن لغةَ الصُّم أصبحت اللغةَ الثانية التي يُتقِنُها وبطلاقة بعد لغته الأم الفرنسية.